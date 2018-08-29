Мама в деле: президент Усадьбы Jazz Мария Семушкина

«Летидор» пообщался с многодетной мамой, которая пятнадцать лет назад придумала главное джазовое событие лета.

Мы решили продолжить традицию блиц-интервью с многодетными мамами, связавшими свою жизнь с творческой работой. На этот раз мы встретились с Марией Семушкиной — президентом фестиваля Усадьба Jazz, мамой трех девочек и… еще одного малыша, встреча с которым вот-вот случится.

Мы пересеклись с Марией в парке «Сказка», где идет подготовка к благотворительному фестивалю Усадьба Jazz Kids в помощь фонду «Синдром любви», и попросили ответить на наши девять коротких вопросов.

Кто помогает вам с детьми?

У меня всегда были няни, помощницы, я не могла иначе. С первой дочкой (у Марии три дочери: Соня, 15 лет; Лиза, 9 лет; Катя, 7 лет — прим. ред.) получилось так, чтобы буквально сразу после ее рождения я и придумала фестиваль Усадьба Jazz, открыла свою компанию «АртМания».

Мне приходилось работать до поздней ночи, так как я была занята любимым делом. В силу ряда обстоятельств я была еще и кормилицей в семье.

Со второй дочкой уже в другом браке я позволила себе посидеть в декрете до года, а с появлением третьей справиться со всеми было уже почти невозможно, и няня была с нами круглосуточно. И еще у нас был водитель, который развозил всех по занятиям.

Потом ситуация в семье резко изменилась. Мы разошлись со вторым мужем, и денег стало не хватать. От водителя мы отказались и сняли квартиру, чтобы все было в пешей доступности. Это очень помогло в плане логистики!

Сейчас дети подросли, но у младших очень плотная загрузка, поэтому гувернантка помогает с уроками и водит девочек на дополнительные занятия. Дома есть домработница, которая готовит, гладит, стирает и занимается хозяйством. Все-таки домашнее хозяйство –— это отдельный менеджмент, требующий серьезного тайминга и подхода. Когда меня нет несколько дней, все должно работать автономно.

В этом есть свои издержки, потому что бывает как в поговорке: у семи нянек дитя без глазу.

Какой у вас распорядок дня?

Зависит от времени года. Летом мы часто в путешествиях, ведь это пора моих летних фестивалей. Дети поочередно ездят в разные города проведения фестивалей с нами. В течение детского учебного года я сама и муж немало путешествовали по работе.

У меня было около 90 перелетов в прошлом году! Очень насыщенный ритм. Мы с мужем вообще не мыслим жизнь без передвижений и немало путешествуем с детьми. То я в Африке на фестивале, то в Европе на конференции, то лечу с особой экомиссией на Байкал. Далеко не стандартная жизнь, но определенно полная ярких впечатлений.

Когда я в Москве, то мой распорядок дня — это для начала выспаться, прийти в себя после поездки, а потом по возможности как можно больше времени уделить детям перед тем, как лететь в следующую поездку.

Мне не удается особо побыть дома с утра и днем, ведь я всегда бегу в офис, где у меня много встреч и дел. Даже в межфестивальный период есть масса задач, ведь уже идет подготовка к мероприятиям.

Я часто страдала от нехватки общения с детьми. Были моменты, когда я не видела их неделями и успевала сказать только «доброе утро» и «спокойной ночи».

Конечно, я мучилась от того, что я такая плохая мать. Сейчас все будет несколько иначе. Я жду четвертого ребенка, и во время беременности стараюсь ограничить себя в перелетах, а по утрам оставляю время для сна. Детей в школу, как правило, отправляет няня, иногда мой муж. Но вообще мы ложимся спать поздно, нам с мужем очень важно пообщаться и побыть вдвоем. Ранний подъем — это настоящая пытка для нас обоих.

Вечером мы все вместе проводим время за семейным ужином. Выходные, как правило, в загородном доме у моей мамы. Сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы чужих людей в доме было как можно меньше.

Поддерживаете ли вы онлайн-связь с детьми в течение дня?

Да, конечно, даже если я в Новой Зеландии, где было очень сложно поймать момент из-за разницы во времени! Я всегда с ними на связи и говорю им часто, что вы всегда в моем сердце, и у нас есть очень мощная связь.

Кто контролирует оценки и дополнительное образование? Какие кружки, секции посещают дети?

Мне очень помогает наша гувернантка. Непросто было найти человека с хорошим педагогическим подходом и образованием. Я вообще считаю, что няня не может заниматься всем: кто-то должен отвечать за образование, кто-то — за хозяйство, особенно когда дети уже школьники.

Но без моего вмешательства все равно не обходится. Где-то нужно сходить на открытый урок, а где-то самой проследить многие моменты и побеседовать с учителями.

Старшая Соня занимается спортом и посещает курсы во французском институте, Лиза учится рисованию в школе Серова и занимается большим теннисом, а Катя занимается музыкой в школе имени Бетховена и также рисованием.

В планах на новый учебный год: Соне найти курсы по ботанике в МГУ , Лизу отдать на вокал, Катю — на художественную гимнастику.

Как вы поступаете, если день рождения ребенка совпадает с вашей работой?

Такое было один раз. Мы проводили фестиваль-конкурс в Сочи. Дети были очень расстроены, потому что привыкли, что я устраиваю большой праздник. И я сама была не своя. У Лизы и Сони к тому же день рождения в один день. Поэтому получилось, что праздника не было.

Что дети думают про вашу работу?

Они любят фестиваль Усадьба Jazz и ждут его с нетерпением каждый год. Я много рассказываю им, почему я уезжаю в другие страны, что мне очень важно искать и находить интересную и новую музыку, потом делиться ею здесь в России. Да и вообще мне важно делать людей счастливыми, ведь фестиваль — это большое дело моей жизни.

Я верю в то, что примером своей жизни, своим отношением к людям можно очень многое показать и рассказать детям.

Практикуете ли мобильный детокс?

Я редко могу себе такое позволить.

Как уложить спать сразу трех детей минимально травматично для всех участников процесса?

Слава Богу, старшая уже совсем самостоятельная. Но все равно надо прийти поцеловать и пожелать спокойной ночи. Младшим нужно почитать книжку. Вечерние ритуалы — это особенный процесс.

Какие мероприятия стоит посетить с детьми в ближайшее время?

Я всегда заранее планирую походы в консерваторию и составляю расписание. Дети несколько раз в год бывают в театрах и на концертах классической музыки. Я считаю, что в Москве большой выбор для досуга, важно только иметь время и желание.

Трое детей — это много или мало?

Все зависит от характера детей. Воспитывать троих девочек нелегко. У нас дома порой бывает очень напряженная обстановка: средняя Лиза и младшая Катя очень часто ссорятся, их буквально приходится разнимать. Я жду четвертого, и это будет ребенок с большим временным отрывом от всех. Мне очень интересно, как изменятся отношения между девочками. Очень надеюсь, что малышка еще больше объединит всю нашу непростую, но очень дружную семью!

Фото: семейный архив Марии Семушкиной