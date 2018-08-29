«Действия пешехода должны быть предсказуемы»: автошколы разработали памятку для родителей

Полезную памятку для родителей школьников разработали активисты из автошкол. Общественники собрали самые острые вопросы, которые надо обсудить с ребенком, собирающимся ходить в школу без присмотра взрослых.

Как поведал президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев , педагоги автошкол решили включить родителей в цепочку непрерывного обучения детей основам безопасности дорожного движения. Эксперты автошкольного сообщества проанализировали статистику ДТП и пришли в ужас: за прошлый год 17 подростков погибли под колесами, пытаясь на спор перебежать дорогу перед приближающимся автомобилем. А за первое полугодие 2018 года в России было зафиксировано 8472 ДТП с участием детей, в которых погиб 241 ребенок, было ранено 9166.

Чтобы исправить ситуацию, автоинструкторы составили памятку из 12 вопросов для родителей, которые отпускают своих детей одних в школу.

Совет №1. Изучите вместе с ребенком школьный паспорт дорожной безопасности, который находится в каждой школе. В нем перечислены безопасные маршруты движения в школу и обратно. Пройдитесь вместе с ним по маршрутам, указанным в паспорте.

Совет №2. Попросите ребенка найти опасные места и спросите, почему он их считает опасными. На маршруте смоделируйте, как переходить проезжую часть по пешеходным переходам и на перекрестке, где нет обозначенных пешеходных переходов, — по линиям обочин или тротуаров.

Совет №3. Пройдите с ребенком маршрут несколько раз с условием, что он сам должен вести вас за руку и комментировать свои действия.

Совет №4. Дайте ребенку возможность идти самому, а сами контролируйте его издалека. Начинать тренировку стоит в выходной день, когда автомобильный трафик минимален.

Совет №5. Поясните ребенку, что переходить дорогу в наушниках, с гаджетом в руках или в капюшоне опасно для жизни. Пусть он сам понаблюдает за другими пешеходами и укажет вам на нарушителей.

Совет №6. Объясните ребенку, что переход через дорогу на зеленый сигнал светофора не гарантирует его безопасности. Покажите по дороге в школу и обратно скрытые опасности при переходе дороги: закрывающие обзор пешеходов и водителей кусты, деревья, углы зданий, рекламные тумбы.

Совет №7. Обсудите с ребенком, в чем опасность перехода дороги на зеленый мигающий сигнал светофора («успеет — не успеет»).

Совет №8. Разъясните ребенку, почему действия пешехода должны быть предсказуемыми. При возможности покажите пешехода, бегущего по пешеходному переходу.

Совет №9. Расскажите о действиях ребенка, если он растерялся при переходе проезжей части при смене сигналов светофора.

Совет №10. Объясните ребенку, что нельзя переходить улицу ни перед, ни за стоящим на остановке автобусом, троллейбусом, трамваем.

Совет №11. Сходите с ребенком вместе в магазин и купите световозвращающий элемент для одежды, рюкзака или велосипеда. Подберите именно тот вариант, который понравится ребенку.

Совет №12. Отработайте с ребенком правильные ответы на провокационные предложения одноклассников: поиграть в «зацеперов», «а тебе слабо?», «маменькин сынок», «ты не мужчина», «трус» и т.д. Обсудите, кто конкретно из его друзей грешит провокационным поведением.

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