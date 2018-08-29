Цветы для Вики. День знаний — праздник, объединяющий российские семьи

Благотворительный фонд « АиФ . Доброе сердце» приглашает всех мам и пап преподать детям важный урок — урок сострадания. В какой бы класс ни пошёл ребёнок, родители надеются, его ждёт счастливая жизнь, полная успехов. Не менее важно вырастить сына или дочь человеком.

«АиФ. Доброе сердце» призывает мам и пап, бабушек и дедушек присоединиться к акции «Цветы жизни». Наверняка вы уже отложили деньги на самые красивые цветы к 1 сентября. Но можно в День знаний подарить любимому учителю один букет от класса, а сэкономленные средства передать для тяжелобольных детей-подопечных нашего фонда. В акции планируют принять участие школы большинства регионов России! Присоединяйтесь!

Каждой школе фонд «АиФ. Доброе сердце» высылает буклет с историями и фото подопечных. Пусть дети сами решат, кому из нуждающихся в лечении сверстников помочь. В Ивановской области просим особое внимание обратить на историю четвероклассницы Вики Жижиной. Чтобы продолжать ходить в школу и заниматься любимыми танцами, девочке нужно срочно пройти лечение. 10 назад Вике поставили диагноз «муковисцидоз», и даже врачи были в растерянности — в Ивановской области это был единичный случай…

Но семья рук не опустила. Мама Аня узнала всё возможное про коварную болезнь, выбила в региональном минздраве направление в столицу, где Вике подобрали качественное лечение. Сегодня девочка разъезжает по конкурсам со студией танца, хорошо учится, у неё много друзей. Всё это — настоящий родительский подвиг, учитывая, что живут Жижины скромно. Работает в семье один папа, сам инвалид по слуху. При этом препараты, которые подходят Вике, врачи рекомендуют, но государство не оплачивает. Деньги на покупку приходится искать родителям.

Сейчас девочке жизненно необходимы препараты «Гианеб» и «Колистин». В её лёгких вновь поселилась синегнойная палочка — спутник муковисцидоза. Если инфекцию не убить, вскоре девочка не сможет нормально дышать…

— Дочка нуждается в общении, — говорит мама Вики. — Бывает, Вика плохо себя чувствует, но всё равно идёт в школу. Она настоящий боец!

Давайте поможем Вике продолжить борьбу за нормальную жизнь! «АиФ. Доброе сердце» в рамках акции «Цветы жизни» начинает сбор 1 705 571 руб. для лечения Вики Жижиной.