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Хочешь модно одеть ребенка? Добавь животные принты!
Peopletalk
1 час назад
Женский форум
Фото:
Peopletalk
В этом сезоне анималистичные принты — горячий тренд. И они круто смотрятся на детской одежде. Собрали их (и не только) в бутике детской одежды «Даниэль».
все слайды
Сайт: danielonline.ru.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/506216/
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