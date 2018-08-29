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Хочешь модно одеть ребенка? Добавь животные принты!
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Хочешь модно одеть ребенка? Добавь животные принты! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В этом сезоне анималистичные принты — горячий тренд. И они круто смотрятся на детской одежде. Собрали их (и не только) в бутике детской одежды «Даниэль».
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Сайт: danielonline.ru.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/506216/
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