Показатель общей заболеваемости в Подмосковье на 20% ниже, чем по России

В прошлом году жители Московской области чаще всего сталкивались с болезнями органов дыхания, системы кровообращения и пищеварительной системы, при этом показатель общей заболеваемости в Подмосковье ниже примерно на 20%, чем в целом по стране, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Средний показатель заболеваемости в области составляет 1313,6 на 1000 человек в 2017 году. В то время как в ЦФО такой показатель равен 1450,1, а в России — 1617,8. Чаще всего жители Московской области сталкивались с болезнью органов дыхания — 27,1% от общей распространенности заболеваний. На втором месте — болезни системы кровообращения — 12,2%. Третьим по распространенности заболеванием стали проблемы с пищеварительной системой — 7,4%», — говорится в сообщении.

По словам Микаиловой, общая заболеваемость в Московской области ниже, чем по России, на 18-20%.

Чаще всего в 2017 году в Подмосковье болели подростки, на втором месте по числу заболеваний — дети. Взрослые болели в Московской области в полтора раза меньше, чем дети и подростки.

Микаилова добавила, что по первичным обращениям на первом месте находятся заболевания органов дыхания (46,1%). Второе и третье место заняли травмы и отравления, а также болезни кожи и подкожной сетчатки — 12,1% и 6,1% соответственно.

Несмотря на то, что первичные заболевания органов дыхания в Московской области самые распространенные, ситуация в регионе обстоит лучше, чем в России (показатель у Подмосковья — 337,8 на 1000 человек, показатель по России — 353,6). Иначе обстоит ситуация с заболеваниями органов пищеварения. Средний показатель заболеваемости в России составляет 33,9 на 1000 человек, когда как у Московской области — 36,9 на 1000 человек.

«На уровень заболеваемости влияют разные факторы. Например, потребление медикаментов, алкоголя, никотина, качество питьевой воды и продуктов питания. Нельзя забывать и про возрастной фактор. При этом у нас наблюдается снижение числа случаев язвы желудка и двенадцатиперстной кишки среди детей и подростков — на 33,3% и 17% по сравнению с 2016 годом. Также снизилось количество заболеваний гастритом и дуоденитом среди тех же категорий — на 4,8% и 5,4%», — добавила главный санитарный врач Подмосковья.

По сравнению с 2015 и 2016 годом, в 2017 году выросло число заболеваний систем кровообращения. Однако показатель первичной заболеваемости остается ниже, чем на федеральном уровне — 32,1 на 1000 человек по России и 27,9 — в Московской области.

«За последние годы в Московской области улучшилось качество диагностики — активно развивается система кардиоцентров. Благодаря этому мы можем точнее выявлять сердечно-сосудистые заболевания, что, конечно, сказывается и на статистике — показатели растут», — сказала Микаилова.

Заболевания, связанные с травмами и отравлением, в Подмосковье находятся на среднем по России и ЦФО уровне — 88,8 на 1000 человек.

Что касается онкологических заболеваний, то ситуация в Московской области улучшилась — показатель заболеваемости составляет 9,7 на 1000 человек в 2017 году (в 2016 и 2015 годах — больше 10). При этом показатели по ЦФО и России выше — 10,1 и 11,4 на 1000 человек. Чаще всего онкологией в Подмосковье болеют взрослые, на втором месте — подростки и дети.