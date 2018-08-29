Заболеваемость педикулезом в Подмосковье снизилась на 12%

В Подмосковье на 12% снизилась заболеваемость педикулезом за 7 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, родителям перед началом учебного года напомнили о мерах профилактики этого заболевания у детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Педикулез — это заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека кровососущих насекомых — вшей.

«Эпидемиологическая обстановка по педикулезу на территории Московской области остается стабильной с тенденцией к уменьшению. За 7 месяцев 2018 года в Московской области зарегистрировано 1647 случаев заболевания. Заболеваемость снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В основном педикулезом поражается детское население», — говорится в сообщении.

Дети могут заболеть при заимствовании головного убора, шарфа, куртки с капюшоном, расчески, наушников. Основными симптомами педикулеза являются зуд, огрубение кожи от воздействия на нее слюны при массовых укусах вшей, пигментация кожи за счет тканевых кровоизлияний и воспалительного процесса, колтуны.

«Главным условием профилактики педикулеза является соблюдение правил личной гигиены: мытье тела не реже одного раза в 7-10 дней со сменой нательного и постельного белья; регулярная стрижка; ежедневное расчесывание волос головы; систематическая чистка верхнего платья; стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений; периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения; взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия», — добавляется в сообщении.

При обнаружении вшей в любой стадии развития обязательно следует обратиться к врачу, провести дезинсекцию, одновременно уничтожая вшей на теле человека, его белье, одежде, головных уборах, прочих вещах (постельное белье, подушки), при необходимости на предметах обстановки.

После обработки педикулоцидным средством необходимо удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид, надеть чистое белье и одежду, постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром, осмотреть членов семьи и себя, повторять осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней.