Анна Плетнева: «Мой имидж не коррелируется с тремя детьми и замужеством»

Поклонники 41-летней Анны Плетневой знают ее исключительно как «плохую девочку». Артистка снимает откровенные чувственные клипы и блистает на сцене в латексных миниатюрных нарядах. Кто бы мог подумать, что Анна вот уже 13 лет замужем и воспитывает троих детей? О том, какая атмосфера царит в ее семье и какие отношения сложились с наследниками, певица рассказала в эксклюзивном интервью журналу ОК!

На обложке Анна снялась со своей старшей дочерью Варей, которая появилась в ее клипе на песню «Воскресный ангел». Именно съемки в клипе помогли Анне наладить отношения с подростком, так как девочка увидела работу своей мамы «изнутри». Об этом артистка рассказывала ранее Ok-magazine.ru.

Варя — моя копия. И это абсолютно моя проблема, потому что я не могу договориться сама с собой. Она совершенно строптивейшая женщина, которую невозможно укротить.

Анна Плетнева с дочкой Варей

С младшей дочерью, Марусей, Анне контактировать гораздо проще. Девочка понимает, насколько ее маме тяжело справляться с ее младшим братом и старшей сестрой, однако тоже хочет внимания.

У нас с ней был такой случай. Мы поехали кататься на лыжах, и у нее пошла кровь из носа. Я так перепугалась! Весь вечер с ней возилась…На следующий день у нее снова почему-то пошла кровь — и так в течение недели, пока в результате не оказалось, что она специально что-то ковыряла, чтобы таким образом заполучить все мое внимание.

У Анны Плетневой и ее супруга также растет маленький сын. Он как и его мама по гороскопу Лев и настоящий «царь зверей». Больше всего внимания, конечно, достается ему.

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