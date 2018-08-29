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Сказочного героя из папье-маше создадут жители Митина
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Сказочного героя из папье-маше создадут жители Митина 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
1 сентября в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, д. 56 состоится бесплатный мастер-класс по созданию игрушки в технике «ватное папье-маше». Начало в 11.30. Занятие проведет скульптор Юлия Делицына.
Как сообщили организаторы, за несколько часов дети сделают из ваты сказочного персонажа с расписным личиком. Каждый участник мастер-класса сам выберет своего героя и воплотит его в материале. Ребенок унесет с собой игрушку и знания, как можно работать с самозастывающей глиной, текстилем, папье-маше, шерстью. (ср)
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