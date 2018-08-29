Набожные родители втянули Питта в скандал с детским порно

Горемычный Брэд Питт оказался втянутым в очередной скандал. На этот раз проблемы голливудской звезде создают его родители.

Как стало известно изгнанию RadarOnline.com, на днях завершилось полицейское расследование. В результате американские стражи порядка выяснили, что в баптистском приходе города Риджкрест, в котором много лет состоят родители актера, распространяли детское порно.

Музыкальный руководитель церкви Кейг Винке, который был очень дружен с родственниками звезды и даже мог бывать у них дома, признал себя виновным в хранении и рассылке видеозаписей эротического характера, на которых были изображены девочки младше 17 лет.

Питт и ранее выступал против этой организации, осуждая их категорический отказ от признания однополых браков. Брэд постоянно ссорится из-за этого с собственной набожной матерью.

"Это просто еще один кошмар для Брэда, также это станет еще одной причиной для конфликта с его мамой и папой”, — сообщил изданию источник близкий к звезде. «Он в ужасе, о того, что этот отвратительный человек оказался бы под одной крышей с его родителями, братьями, сестрами, племянницами и племянниками!» — продолжает инсайдер. Аноним отмечает, что новый скандал звезде ни к чему, так как сейчас Питт борется за опеку над детьми.