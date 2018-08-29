Война за дочь. Мать попала под машину, пытаясь спасти дочь из рук похитителя

Житель Санкт-Петербурга с помощью своего знакомого отобрал трехлетнюю дочь у бывшей супруги, которую он пытался лишить родительских прав. Инцидент произошел за несколько дней до судебного заседания у дома № 15 по проспекту Большевиков, сообщил корреспондент «360».

Момент похищения попал на наружные камеры наблюдения. Женщина возвращалась домой, трехлетняя дочь была на руках у бывшего мужа. Неожиданно из-за мусорного бака выбежал мужчина, которому отец передал дочь. Женщина попыталась побежать за злоумышленником, но ее собственный муж преградил ей путь. Когда она все-таки вырвалась, она смогла догнать «Жигули», в которую посадили ребенка, но автомобиль сбил ее с ног.

Очевидцы происшествия смогли остановить автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Полиция не стала забирать ребёнка.

Ирина Новицкая и Александр Петров в разводе полтора года. Предыдущий суд определил место жительства ребенка с отцом, якобы у матери нет своего жилья и она не может обеспечить ребёнка крышей над головой. Однако, как уверяет мать, девочка жила на два дома.

Она жила с пятницы до понедельника— вторника со мной. Полноценно. По сути на два дома

Ирина Новицкая

В свою очередь, Новицкая обвинила мужа в наркозависимости и добавила, что он нигде не работает.

«Суд уже принял решение, что ребенок должен жить с отцом. Сейчас истица представила исковое заявление и новые доказательства, что готова воспитывать ребенка. Нужно исследовать эти материалы», — сказал адвокат отца Андрей Тучков.

Судебное заседание назначено на 29 августа.