Елена Исинбаева продемонстрировала идеальную фигуру спустя полгода после родов

Спортсменка не показывает публике своих детей.

Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в середине февраля стала мамой во второй раз. А сейчас спортсменка поделилась в личном блоге своим фото в коротких шортах. Подписчики отметили, что Елена прекрасно выглядит. Многие пришли в восторг от того, как быстро спортсменка привела себя в форму после родов.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

29 Авг 2018 в 8:23 PDT Почти готова к одному из очень важных мероприятий в году! Надеюсь цель будет достигнута! 💪🏻

— загадочно подписала фото знаменитая спортсменка.

«Шикарно выглядите👏🏼👏🏼👏🏼👸🏻», «Какая красивая, Лена! Удачи!», «Худышечка🥐🥨🍟🍎🍓🍏», «Какие ноги потрясающие», «Просто супер 👍😍», «Великолепная», «Вы самая лучшая, самая спортивная, самая добрая и целеустремленная)) Модельная и обаятельная) Вы словно целая вселенная)», «Какая же вы красиваяяяяяя!)))», — восхитились поклонники в Instagram.

Кстати, Елена Исинбаева рассказала, что в ней изменилось после рождения детей. Спортсменка призналась, что стала иначе смотреть на окружающий мир.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

30 Май 2018 в 10:09 PDT 🌹Когда у тебя есть дети, начинаешь чаще обращать внимание на то, что тебя окружает… Я много раз ходила мимо этих кустов с розами 🌹 и не замечала их, а Ева каждый раз останавливается и восхищается их красотой и ароматом. Благодаря дочери я стала более внимательной к окружающей среде!😁 А как ваши дети влияют на вас?

— обратилась Елена Исинбаева к подписчикам.

Многие подписчики признались, что дети изменили их в положительную сторону. «Какая Ева молодец! Научит маму видеть такую красоту!», «Я стала заниматься спортом и больше внимания уделять здоровью», «Я стала следить за эмоциями, теперь в моей жизни больше любви, гармонии и спокойствия», «Точно так же, ежедневно благодарю дочь за то, что открыла для меня этот прекрасный мир», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, о беременности 35-летней прыгуньи с шестом впервые рассказала телеведущая Тина Канделаки , которая заявила в своем микроблоге: «Второго ждет и Лена Исинбаева!». А в феврале спортсменка вновь стала мамой, родив сына. Отметим, с декабря 2014 года Елена Исинбаева замужем за метателем копья, членом сборной России Никитой Петиновым . В июне 2014 года спортсменка родила избраннику дочь Еву, которая и учит маму восхищаться миром вокруг. А сын, в свою очередь, дал знаменитости возможность побыть с семьей и меньше заниматься работой.

С моей кровинушкой и сыночком:))) With my beloved sister and son! 😃

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

31 Мар 2018 в 5:30 PDT Кстати, Елена Исинбаева назвала сына богатырским именем. И не так давно, знаменитость решила поделиться с поклонниками эмоциями и переживаниями, связанными с появлением малыша в ее семье. Спортсменка осознала, что забота о двух маленьких детях отнимает довольно много времени и сил.

Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. 😅 На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!👏 Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день, 🙌

— написала Елена Исинбаева в Instagram.

Фото: Instagram @isinbaevayelena