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Елена Исинбаева продемонстрировала идеальную фигуру спустя полгода после родов
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Елена Исинбаева продемонстрировала идеальную фигуру спустя полгода после родов 

Letidor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Спортсменка не показывает публике своих детей.
Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в середине февраля стала мамой во второй раз. А сейчас спортсменка поделилась в личном блоге своим фото в коротких шортах. Подписчики отметили, что Елена прекрасно выглядит. Многие пришли в восторг от того, как быстро спортсменка привела себя в форму после родов.
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)
29 Авг 2018 в 8:23 PDT  Почти готова к одному из очень важных мероприятий в году! Надеюсь цель будет достигнута! 💪🏻
— загадочно подписала фото знаменитая спортсменка.
«Шикарно выглядите👏🏼👏🏼👏🏼👸🏻», «Какая красивая, Лена! Удачи!», «Худышечка🥐🥨🍟🍎🍓🍏», «Какие ноги потрясающие», «Просто супер 👍😍», «Великолепная», «Вы самая лучшая, самая спортивная, самая добрая и целеустремленная)) Модельная и обаятельная) Вы словно целая вселенная)», «Какая же вы красиваяяяяяя!)))», — восхитились поклонники в Instagram.
Кстати, Елена Исинбаева рассказала, что в ней изменилось после рождения детей. Спортсменка призналась, что стала иначе смотреть на окружающий мир.
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)
30 Май 2018 в 10:09 PDT  🌹Когда у тебя есть дети, начинаешь чаще обращать внимание на то, что тебя окружает… Я много раз ходила мимо этих кустов с розами 🌹 и не замечала их, а Ева каждый раз останавливается и восхищается их красотой и ароматом. Благодаря дочери я стала более внимательной к окружающей среде!😁 А как ваши дети влияют на вас?
— обратилась Елена Исинбаева к подписчикам.
Многие подписчики признались, что дети изменили их в положительную сторону. «Какая Ева молодец! Научит маму видеть такую красоту!», «Я стала заниматься спортом и больше внимания уделять здоровью», «Я стала следить за эмоциями, теперь в моей жизни больше любви, гармонии и спокойствия», «Точно так же, ежедневно благодарю дочь за то, что открыла для меня этот прекрасный мир», — можно прочесть в комментариях.
Напомним, о беременности 35-летней прыгуньи с шестом впервые рассказала телеведущая Тина Канделаки, которая заявила в своем микроблоге: «Второго ждет и Лена Исинбаева!». А в феврале спортсменка вновь стала мамой, родив сына. Отметим, с декабря 2014 года Елена Исинбаева замужем за метателем копья, членом сборной России Никитой Петиновым. В июне 2014 года спортсменка родила избраннику дочь Еву, которая и учит маму восхищаться миром вокруг. А сын, в свою очередь, дал знаменитости возможность побыть с семьей и меньше заниматься работой.
С моей кровинушкой и сыночком:))) With my beloved sister and son! 😃
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)
31 Мар 2018 в 5:30 PDT  Кстати, Елена Исинбаева назвала сына богатырским именем. И не так давно, знаменитость решила поделиться с поклонниками эмоциями и переживаниями, связанными с появлением малыша в ее семье. Спортсменка осознала, что забота о двух маленьких детях отнимает довольно много времени и сил.
Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. 😅 На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!👏 Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день, 🙌
— написала Елена Исинбаева в Instagram.
Фото: Instagram @isinbaevayelena
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