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«При чем здесь педофилия?»: приставы ищут отца, который слишком нежно любит свою дочь
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«При чем здесь педофилия?»: приставы ищут отца, который слишком нежно любит свою дочь 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Отец похитил старшую дочь у матери и увез девочку в неизвестном направлении. Случилось это после того, как жена подала на него заявление: она застала мужчину, когда тот обнаженным приставал к девочке и мылся с ней в ванной.
«Предположительно Ярославу увезли в Краснодарский край (Сочи или Геленджик). Если вы находитесь в Краснодарском крае, пожалуйста, присмотритесь на пляже, в ТЦ, детских площадках, батутных центрах. Буду благодарна за распространение фото Ярославы для скорейшего возвращения ребенка к своей маме и младшей сестре», — написала в соцсетях мама девочки, София.
Сейчас приставы ищут заботливого отца. А он скрывается от правосудия. Дедушка же давит на мать, заставляя забрать заявление.
«Или ты забираешь заявление, или будет разговор, четкий, понятный, ясный. Мужик должен что? Накормить, напоить, деньги принести! Ты это понимаешь?», — давит на Софию ее отец.
Источник фото: соцсети
София не видела Ярославу уже около трех месяцев. То есть, не видела вживую: муж иногда все-таки позволяет им пообщаться по скайпу, без звука. Неизвестность пугает сильнее всего. Остается только надеяться, что у мужчины осталась хоть капля здравого смысла и девочка скоро вернется к матери.
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