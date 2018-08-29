Сын Марии Шукшиной пошел работать, чтобы обеспечить экс-невесту и сына

Весной этого года теперь уже бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной родила первенца. Новорожденного мальчика Фрейя назвала Марком. Несколько месяцев подряд девушка пыталась доказать, что отцом ребенка является именно Макар Касаткин (сын Марии Шукшиной, — прим.ред.). Благодаря программе Андрея Малахова девушке это удалось. В июне Мария Шукшина со страниц микроблога объявила, что Марк действительно является ее внуком, поэтому актриса и ее семья будут помогать ребенку и его маме. Слово свое Шукшина сдержала.

Фрейя Зильбер поддерживает общение с Марией Шукшиной, но пока только по телефону/Фото: кадр из передачи

В сегодняшнем эфире ток-шоу «Прямой эфир» Фрейя Зильбер сообщила, что получила первую денежную выплату в размере семи тысяч рублей, Макар якобы устроился на работу, чтобы обеспечивать экс-избранницу и своего сына.

"Мария Васильевна (Шукшина, — прим.ред.) написала мне сообщение, где уточняла, как она может передать детские вещи и деньги для Марка. Все было передано мне через адвоката. Пусть сумма и небольшая, но эти деньги были мне очень нужны", — рассказала девушка. «Эти семь тысяч — 25% от небольшой зарплаты Макара. Он пошел работать, чтобы выплачивать алименты», — сказала Шукшина в телефонном разговоре, запись которого предоставили для эфира.

Правда, добиться личных встреч с отцом и бабушкой своего сына Фрейе так и не удалось. Звездная семья пока поддерживает диалог лишь посредством адвоката. Желая избавиться от статуса матери-одиночки, Зильбер обзавелась новым молодым человеком. Избранник по имени Никита помогает девушке со всеми хлопотами, связанными с ребенком. «Полная противоположность Макару. Во первых, он мужественный, во вторых, ответственный», — призналась Фрейя, но назвать ее возлюбленного человеком серьезным — сложно.

Фрейя Зильбер закрутила роман со спортсменом/Фото: кадр из передачи

Разумеется, этот факт стал поводом для дискуссии среди гостей в студий. Одни посоветовали Зильбер отдать ребенка на воспитание семье Шукшиных, чтобы не портить жизнь мальчику. Другие — воспитывать малыша самой и настаивать на том, чтобы отец ребенка все-таки встретился с ним. Какой вариант выберет Фрейя, по всей видимости, покажет время.