Ученые выяснили, что поведение двухлетних детей зависит от наблюдения взрослых

Американские учёные выяснили, что к возрасту 2 лет дети начинают вести себя в зависимости от того, наблюдают за ними, или нет. Как сообщает «Riafun.ru», в исследовании были задействованы 144 ребенка в возрасте от года до двух лет. Сначала деткам показали, как включать игрушку с помощью кнопки на пульте. Затем учёные наблюдали за их реакцией. В ходе этого эксперимента выяснилось, что когда за детьми наблюдают, они более сдержаны в своих действиях и реже включают игрушку.

В том случае, когда малыши понимали, что за ними не следят, они вели себя более активно и чаще использовали пульт.

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