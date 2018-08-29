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Психологи назвали 6 привычек, которые уничтожают брак
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Психологи назвали 6 привычек, которые уничтожают брак 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Психологи составили список самых популярных привычек, из-за которых распадаются даже самые крепкие браки. Подробности сообщает «Вести-УА». Первой причиной развода оказалось то, что супруги зачастую не обсуждают свои семейные отношения. Многие пары регистрируют брак и считают, что теперь нет смысла разговаривать о своих взаимоотношениях. Второе, что медленно уничтожает брак, — отсутствие общения вне семьи. Супруги должны иметь постоянную поддержку от своих близких друзей или родственников, которые могут помочь им в трудной ситуации. Следующими причинами разводов являются наличие большого числа секретов от своей второй половинки и отсутствие в семье общих ценностей. И если с последним пунктом сложно что-то поделать, то постараться не хранить тайны от своей второй половинки можно. Кроме того, напомнили специалисты, супруги забывают, насколько порой важны мелочи. Именно они при неблагоприятном стечении обстоятельств могут негативно повлиять на будущее отношений.
Наконец, последней и, возможно, самой главной причиной разводов является то, что люди не умеют находить компромисс.
Читайте нашу статью о пагубном влиянии развода родителей на ребёнка: Дети и развод родителей
Фото: Depositphotos / CandyBoxImages
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