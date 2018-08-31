Милла Йовович показала, как младшая дочь отрабатывает на ней навыки визажиста

Звезда наслаждается материнством.

42-летняя актриса, модель Милла Йовович порадовала поклонников забавными семейными фото. Она показала, как они с трехлетней малышкой Дэшиель играют в визажиста. Причем именно дочка старательно красит звездную маму. Милла Йовович осталась довольна результатом. Поклонникам тоже весьма понравился новый образ актрисы.

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

30 Авг 2018 в 9:55 PDT Новый супергерой? Инопланетная принцесса? Кто знает, но в нашем доме всегда что-то интересное! Дэш решила снова попрактиковаться в своих навыках визажиста, правда, на этот раз на мне. Итак, смотрите, что получилось, и я лично думаю, что выгляжу ПОТРЯСАЮЩЕ! 😂😝👍🏼💥⚡️🙌🏼

— с юмором подписала фото известная актриса.

Поклонники оценили талант младшей дочери Миллы Йовович. «Будущий визажист 😁», «Уникальные фотографии съемочного процесса фильма „Аватар-2“. 😁 Теперь понятно, кто в главной роли. 😉», «А визажист-то суперталантлив😍😍😍», «Все-таки скорее принцесса))) какого-то подводного мира) Ариэль!», «Фантастика! Наслаждайтесь игрой с детьми, они так быстро растут❤️», «Дочка нашла себя, возможно, получит „Оскар“ как лучший визажист в мире😁😁😁😉😊😘», «😂😂 хорошо, когда дома есть маленькая волшебница, которая из мамы сделает прынцесску», — отреагировали подписчики актрисы в Instagram.

Напомним, что актриса Милла Йовович познакомилась с английский кинорежиссером, сценаристом и продюсером Полом Андерсеном во время съемок фильма «Обитель зла». Влюбленные поженились в 2009 году, когда их дочке Эвер исполнилось два года. А весной 2015 года у супругов родилась еще одна девочка, Дэшиель.

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

11 Мар 2018 в 2:37 PDT Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

19 Июл 2018 в 8:33 PDT Кстати, модель ни в чем себя не ограничивала во время первой беременности. В ее рационе были пончики, арахисовая паста в безлимитном режиме, жареная картошка по маминому рецепту, газировка. Результат не заставил себя ждать: за последние четыре месяца перед родами Милла поправилась почти на 32 килограмма и стала весить 92 кг!

Я хотела родить здорового ребенка с нормальным весом и поэтому ни о чем другом не думала. Мой гигантский живот приводил всех в шок, а пресса писала, что я ожидаю двойню. Все видели беременных топ-моделей, но никто не видел такого огромного живота, как у меня!

— признавалась Йовович журналисту Interview.

Полгода актриса и модель просто наслаждалась радостями материнства, а затем под чутким контролем известного голливудского тренера буквально за несколько месяцев похудела на 30 кг. Судя по фото, спустя три года после вторых родов Милла Йовович весит не больше, чем осенью 2015 года, когда снималась в очередной части фильма «Обитель зла».

К слову, Милла Йовович души не чает в своих дочерях. Она часто показывает поклонникам девочек и рассказывает о том, что у них происходит в жизни. Недавно Милла Йовович делилась фото из поездки со старшей дочкой в Берлинский зоопарк.

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

27 Июн 2018 в 9:46 PDT Я и моя великолепная, веселая девочка на нашем пути в Берлин и в Берлинский зоопарк! Это так важно иметь возможность уехать маме и дочери вместе, просто обниматься и веселиться, только вдвоем!

— рассказала звездная мама.

Фото: Instagram @millajovovich