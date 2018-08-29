Милла Йовович повеселилась с младшей дочерью на детской площадке

Знаменитая голливудская актриса Милла Йовович вновь покорила поклонников своей «обычной» жизнью. Женщина разместила в персональном микроблоге несколько снимков с младшей дочерью Дэшиел, сделанных во время их совместной прогулки на общественной детской площадке. Звездная мать просто светилась от счастья, катаясь с наследницей на качелях.

Вот она блистает на обложке дорогого издания, а вот смеется в компании маленькой дочери, катаясь вместе с ней на качелях. Милла Йовович кажется невероятно многогранным человеком. Женщина к своим 42 годам успела покорить мир кинематографа и побывать на обложках почти всех глянцевых журналов. Актриса умудряется сниматься в новых блокбастерах и при этом уделять внимание маленьким детям, которые неизменно сопровождают ее во всех долгих поездках.

Впрочем, и дома Милла не обделяет дочерей вниманием. У них с девочками есть совместное хобби — огород, овощами с которого актриса регулярно хвастается в социальной сети. Но, как выяснилось, помимо садоводства Йовович весело проводит время с детьми и на детских площадках общественного пользования.

Задорными фотографиями, сделанными на качелях, Милла на днях поделилась в своем микроблоге. Снимки произвели на поклонников актрисы сильное впечатление, лишний раз убедив их — звезда не всегда должна жить за высоким забором среди множества охранников. Милла признается, что наслаждается совместными прогулками с детьми и не похоже, что ее при этом смущают окружающие люди.