Голикова назвала самую бедную категорию населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», что самыми бедными в России являются семьи с детьми, а не пенсионеры.

«Если анализировать сухие цифры статистики, то, конечно, самыми бедными у нас являются семьи с детьми. Пенсионеры в этом смысле находятся в более благополучной категории», — сказала Голикова.

По ее словам, сегодня, согласно статистики, даже многие пенсионеры помогают своим детям, которые имеют более одного ребенка в семье.

«Здесь очень важно соблюсти вот этот вот баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами, чтобы молодые имели возможность выходить на работу, работать, и тем самым пожилые родители будут сидеть с детьми», — добавила Голикова.

Сегодня президент России России Владимир Путин в обращении к гражданам России предложил ряд мер для смягчения законопроекта о повышении пенсионного возраста. В их число вошли снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет, право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, снижение стажа для досрочного выхода на пенсию и сохранение всех федеральных льгот.