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Голикова назвала самую бедную категорию населения России
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Голикова назвала самую бедную категорию населения России 

Rambler News Service + ещё 1 13 минут назад
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», что самыми бедными в России являются семьи с детьми, а не пенсионеры.
«Если анализировать сухие цифры статистики, то, конечно, самыми бедными у нас являются семьи с детьми. Пенсионеры в этом смысле находятся в более благополучной категории», — сказала Голикова.
По ее словам, сегодня, согласно статистики, даже многие пенсионеры помогают своим детям, которые имеют более одного ребенка в семье.
«Здесь очень важно соблюсти вот этот вот баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами, чтобы молодые имели возможность выходить на работу, работать, и тем самым пожилые родители будут сидеть с детьми», — добавила Голикова.
Сегодня президент России России Владимир Путин в обращении к гражданам России предложил ряд мер для смягчения законопроекта о повышении пенсионного возраста. В их число вошли снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет, право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, снижение стажа для досрочного выхода на пенсию и сохранение всех федеральных льгот.
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