Вопрос дня: в какой кружок отдать ребенка и сколько это стоит?

1 В каком возрасте отдавать ребенка в кружок?

В отличие от спорта, где возраст напрямую влияет на его будущие достижения на выбранном поприще, в кружках, которые нацелены на развитие творческого потенциала, все не так строго. Считается, что лучше всего отдавать ребенка в кружок в дошкольном возрасте — наиболее творческом и психологически подвижном периоде.

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Многие родители предпочитают сначала отвести свое чадо в первый класс, понять, сколько у ребенка остается свободного времени и лишь потом выбирать ему дополнительные занятия.

2 Какие бывают детские кружки?

Выбирая, в какой кружок отдавать ребенка, ориентируетесь на то, к чему он более склонен, чем ему нравится заниматься и какие способности он демонстрирует.

Вариантов множество:

Музыкальные школы. Улучшают чувство ритма, слух и голос. Подойдут детям, которые любят петь и мечтают научиться играть на музыкальных инструментах.

Художественные. Сюда входят кружки по рисованию в разных техниках, лепка из пластилина, папье-маше, глины, керамика. Развивают чувство цвета, формы, раскрывают творческий потенциал.

Кружки прикладного творчества. Кройка и шитье, вязание, плетение из бисера, вышивание, шитье мягких игрушек. Развивают усидчивость, мелкую моторику, подходят для спокойных детей.

Театральные студии. Развивают речь, ораторское искусство, уверенность в себе.

Технические. Резьба по дереву, авиа— и автомоделирование. Подойдут детям, которые увлекаются техникой.

Компьютерные. Знакомят детей с компьютером, учат основам программирования и графического дизайна.

3 Сколько стоят занятия в детских творческих кружках?

Частные детские центры, как правило, работают по системе абонементов (например, абонемент на 8 занятий) или разовой оплаты. Абонемент на 8 занятий в ИЗО-студии обойдется вам примерно в 3 000 р. Шахматы, танцы, занятия по лепке — примерно так же. Чуть дороже — компьютерные кружки — около 4 000 тысяч за 8 занятий. Дороже всего стоят занятия музыкой и вокалом — от 5 000 до 12 000 р. за 8 занятий. У родителей также есть возможность отдать ребенка в государственные бесплатные кружки и студии, в том числе при музеях и научных центрах.

Также помните, что даже в бесплатных кружках вам придется платить за расходные материалы: краски, кисточки, ткани, инструменты и так далее. В этом смысле выгоднее всего отдавать ребенка на компьютерные курсы.

4 Занятия вне школы: 5 советов эксперта

Ирина Писарева,

психолог, мама двоих детей

«Ребенку хочется попробовать все и сразу. И это нормально! Задача родителей — прислушиваться к нему и направлять энергию в нужное русло»

Не ограждайте ребенка от жизни. Позвольте ему попробовать что-то новое, завести друзей помимо школьных. Любые кружки как место, где приходится взаимодействовать с другими людьми, способствуют социализации.

Предоставьте ребенку выбор. Это научит его самостоятельно принимать решения и стать уверенным в себе человеком. Поэтому выбор кружка начните с вопроса: «Чем бы ты хотел заниматься?»

Позвольте попробовать разные кружки. У ребенка, как правило, нет определенных жизненных предпочтений, ему хочется попробовать все, и это нормально! Родители должны не гнуть свою линию, отговаривать или настаивать на чем-то, а поддерживать интересы детей.

Отдавайте детей в творческие кружки, даже если не видите особых способностей. Они развивают фантазию, неординарное мышление, ответственность и пунктуальность, что однозначно пригодится в школе, и во взрослой жизни.

Выбирайте не более 2-3 кружков, чтобы у ребенка хватало сил на учебу и оставалось свободное время.

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