Татьяна Терешина после замужества не будет менять фамилию

Уже 16 сентября экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина впервые выйдет замуж. 39-летняя знаменитость ждет рождения второго ребенка и пребывает в предвкушении торжества. Как и многие женщины, певица задумалась о том, чтобы после бракосочетания носить фамилию мужа, но оказалось, что в ее случае это непросто сделать.

Татьяна Терешина долгое время жила в гражданском браке с Вячеславом Никитиным , от которого родила дочь Арис. После разрыва отношений она начала встречаться с Олегом Курбатовым , который вскоре поведет ее под венец. Перед свадьбой певица решила, что у ее детей должна быть одна фамилия, но она не хотела менять свою, а просто добавить к ней фамилию мужа. Оказалось, что все не так просто, потому после замужества она останется прежней: «Оказывается — либо менять полностью, либо добавлять и мужу. А это такая бредовая волокита со всеми документами. Все переоформлять и ему, и мне заново. Это, конечно, бред. Так что я в итоге решила не менять, потому, что Арис у меня Терешина… Лично я расстроилась, честно. Хотела носить фамилию мужа. Это так круто. Но хочется сказать: „в следующий раз“, да не буду, черный юмор».

По словам артистки, семья из четырех человек будет делиться на Терешиных и Курбатовых, но для нее это не очень важно, главное, чтобы та была крепкой. Татьяна также уточнила, что больше не хочет беременеть, а жених мечтает о еще одном ребенке. Он считает, что у жены будет двое детей, а у него только один малыш, ведь ее старшая дочка близка со своим отцом и никогда не будет воспринимать его как родного.

Знаменитость не скрывает, что с нынешним возлюбленным обрела долгожданную гармонию и абсолютно счастлива. Татьяна называет себя довольно вспыльчивым человеком, а Олег наоборот — сдержанный и спокойный, потому Терешина надеется на долговечность их союза.