Ещё
Татьяна Терешина после замужества не будет менять фамилию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Татьяна Терешина после замужества не будет менять фамилию 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Уже 16 сентября экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина впервые выйдет замуж. 39-летняя знаменитость ждет рождения второго ребенка и пребывает в предвкушении торжества. Как и многие женщины, певица задумалась о том, чтобы после бракосочетания носить фамилию мужа, но оказалось, что в ее случае это непросто сделать.
Татьяна Терешина долгое время жила в гражданском браке с Вячеславом Никитиным, от которого родила дочь Арис. После разрыва отношений она начала встречаться с Олегом Курбатовым, который вскоре поведет ее под венец. Перед свадьбой певица решила, что у ее детей должна быть одна фамилия, но она не хотела менять свою, а просто добавить к ней фамилию мужа. Оказалось, что все не так просто, потому после замужества она останется прежней: «Оказывается — либо менять полностью, либо добавлять и мужу. А это такая бредовая волокита со всеми документами. Все переоформлять и ему, и мне заново. Это, конечно, бред. Так что я в итоге решила не менять, потому, что Арис у меня Терешина… Лично я расстроилась, честно. Хотела носить фамилию мужа. Это так круто. Но хочется сказать: „в следующий раз“, да не буду, черный юмор».
По словам артистки, семья из четырех человек будет делиться на Терешиных и Курбатовых, но для нее это не очень важно, главное, чтобы та была крепкой. Татьяна также уточнила, что больше не хочет беременеть, а жених мечтает о еще одном ребенке. Он считает, что у жены будет двое детей, а у него только один малыш, ведь ее старшая дочка близка со своим отцом и никогда не будет воспринимать его как родного.
Знаменитость не скрывает, что с нынешним возлюбленным обрела долгожданную гармонию и абсолютно счастлива. Татьяна называет себя довольно вспыльчивым человеком, а Олег наоборот — сдержанный и спокойный, потому Терешина надеется на долговечность их союза.
Eva.ru: последние новости
Сергей Лазарев обнародовал архивное фото с экс-участницей группы «t.A.T.u.» Учила самым важным вещам: Сергей Жуков обратился к маме Анастасия Шубская сообщила, когда планирует показать лицо сына общественности
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кем выросли наследники советских знаменитостей9
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Глюк’oZа взбудоражила фанатов странной позой
10 худших звездных примеров ринопластики
Как выглядели доисторические красотки5
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
14:56
Что случилось с женой Виктора Цоя
Звёзды
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение