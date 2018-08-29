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В Новой Зеландии появился первый цифровой школьный учитель
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В Новой Зеландии появился цифровой школьный учитель 

Letidor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: YouTube
Ученые разработали искусственный интеллект по имени Уилл.
Энергетическая компания Vector вместе с Soul Machines, которая специализируется на создании искусственных интеллектов, создали аватар учителя по имени Уилл. Он будет обучать детей правильно использовать энергию. Ребята могут общаться с Уиллом через компьютер или планшет. Для этого им нужно задавать вопросы, а виртуальный учитель будет подробно на них отвечать. Например, можно обсудить различные формы возобновляемой энергии — солнечной или ветряной. Интересно, что от Уилла будет и обратная связь. После того, как он все расскажет школьникам, он будет задавать вопросы, проверяя, на сколько хорошо ребята усвоили полученную информацию.
Меня поразила реакция детей на Уилла: он действительно им очень понравился и захватил их внимание. Использование цифрового учителя — очень интересный метод для поставки новой информации детям. Я надеюсь, что в будущем подобная технология сможет помогать школьникам осваивать более широкую палитру знаний,
— сообщил директор по цифровым технологиям компании Vector, Нихил Равишанкар.
Эксперты соглашаются, что в будущем подобные технологии будут более доступны детям. Таким образом можно будет решить проблему недостатка образования в разных частях света. А некоторые футурологи считают, что в 2027 году роботы и вовсе вытеснят обычных учителей из школьной системы!
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