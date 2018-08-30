Сын Марии Шукшиной платит четырехмесячному сыну алименты в семь тысяч рублей

Экспертиза ДНК доказала отцовство сына Марии Шукшиной

В мае актриса Мария Шукшина стала бабушкой. Внука ей подарил сын Макар Касаткин. Но признавать ребенка звездное семейство не спешит. Мама малыша Фрейя Зильбер стала героиней одной из программ на федеральном телеканале. Женщина потребовала от Макара Касаткина признать сына. Но Мария Шукшина вмешалась в полемику и предложила провести тест ДНК.

Анализ провели. Экспертиза доказала отцовство Макара.

Недавно Фрейя Зильбер снова стала героиней популярной на телевидении программы. По ее словам рассказала, родственницы со сторона отца ребенка отказываются навещать внука. А Макар устроился на работу, чтобы платить алименты. Платит на содержание сына молодой отец семь тысяч рублей.

Многие интересуются у меня, как сложилась жизнь после эфиров, что происходит сейчас, как растёт Марк, помогает ли сторона биологического отца и прочее. Хочу сказать: всё просто замечательно! Сторона отца абсолютно честно делают всё, что сказали — помогают и хорошими вещами, и деньгами. Макар даже приезжал повидаться с сыном за то время, что прошло от съёмки последнего эфира до его выпуска. И здесь никаких претензий нет И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ к сумме (Макар большой молодец, что пошёл работать, желаю ему успехов во всех начинаниях!) Моего сына, разумеется, не должен полностью обеспечивать отец, его «вклад» (положенные % от зп по закону, всё честно) — отличная помощь и этого на всё нужное малышу хватает, ведь остальная половина на мне. Вставили момент про нянь, проясняю: ну да, конечно, это (для меня) вообще бешеные какие-то деньжищи, но, к моему большому счастью, в Москву переехала одна замечательная мадам и проблему мы решили Я на права пошла учиться уже, такими темпами и на работу скоро выйду. Конечно, очень бы хотелось подольше побыть с малышом дома, но… как получится Здорово, что эта история хорошо и мирно закончилась — неурядицы улажены, все довольны. Думаю, больше не стоит спрашивать меня/писать мне про конкретно эту тему, всё прояснилось. И, думаю, это последний эфир по этому поводу, прошу не спрашивать «когда следующий» Про «нового папу» (мда уж, надо же было так написать) в следующем посте.... #россия1 #всехорошо #прямойэфир

Публикация от Фрейя Зильбер (@freya_zilber)

29 Авг 2018 в 7:10 PDT Отметим, что сейчас молодая мама встречается с 21-летним бодибилдером.