Американка показала в Facebook, как на самом деле выглядит материнство сразу после родов

Аманда Бейкон из Уилмингтона, штат Северная Каролина, недавно выложила в Facebook фотографию, сделанную немногим после родов. Это не обычное селфи, где мать снимает себя и своего новорожденного ребенка. Молодая мама решила показать жестокую реальность, не приукрашенную фильтрами инстаграма.

Снимок набрал более 594 тысяч лайков и им поделились более 166 тысяч человек, которые поддержали Аманду в ее стремлении честно показать роды с такой стороны.

Источник: Bored Panda

Вот что девушка написала в комментарии к своему посту:

Материнство без купюр. Я делюсь этой фотографией, потому что она настоящая. Это материнство, оно грубое, поразительное, беспорядочное и ужасно нелепое одновременно. Родить ребенка — это прекрасный опыт, но о реалиях жизни после родов говорят недостаточно. И, разумеется, не фотографируют достаточно. Некоторые люди, наверное, сочтут это неприличным, но почему же? Я правда не пойму! Наверное, потому что об этом не принято говорить. Мы все должны постараться узнать и принять все аспекты деторождения, в том числе и такие моменты. И делать это, не теряя чувства юмора. Ничто так не встречает женщину в роли матери, как маленький беззащитный младенец и огромный послеродовой подгузник. Апдейт: Мой муж не выкладывал эту фотографию. Его даже нет в Facebook. Это я выложила.

В других постах на своей странице Аманда иллюстрирует первые дни и месяцы с новорожденным: это и вечный недосып, и плач ребенка, которого никак не получается успокоить, и кормление грудью.