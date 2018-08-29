Девочка узнала, что её удочерят. Видео с её реакцией стало вирусным

Опекуны из Джорджии Пейдж и Дэниел Зезулка получили от местных чиновников разрешение удочерить ребёнка, который фактически жил с ними уже три года. Об этом они узнали в день рождение девочки и решили заснять на видео её реакцию, передаёт «Медуза».

Ребёнок, чьё имя не называется, жил в семье Зезука вместе со своими родными братом и сестрой уже три года. Приёмные родители находились в статусе опекунов, пока не получили официального разрешения на усыновление всех детей.

Так как они получили одобрение от чиновников в день рождения девочки, то решили сделать ей необычный подарок и заснять её реакцию. Родители написали на бумаге, что теперь она с братом и сестрой будут официальными детьми Зезулки, и положили письмо в коробку.

Малышка, открыв подарок и прочитав текст, зарыдала. Через секунду заплакали приёмные родители.

Позднее мать опубликовала видео в «Фейсбук». На данный момент его посмотрело почти 7 миллионов пользователей.

Фото: Paige Zezulka