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Девочка узнала, что её удочерят. Видео с её реакцией стало вирусным
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Девочка узнала, что её удочерят. Видео с её реакцией стало вирусным 

Аист на крыше 38 минут назад
Фото: Аист на крыше
Опекуны из Джорджии Пейдж и Дэниел Зезулка получили от местных чиновников разрешение удочерить ребёнка, который фактически жил с ними уже три года. Об этом они узнали в день рождение девочки и решили заснять на видео её реакцию, передаёт «Медуза».
Ребёнок, чьё имя не называется, жил в семье Зезука вместе со своими родными братом и сестрой уже три года. Приёмные родители находились в статусе опекунов, пока не получили официального разрешения на усыновление всех детей.
Так как они получили одобрение от чиновников в день рождения девочки, то решили сделать ей необычный подарок и заснять её реакцию. Родители написали на бумаге, что теперь она с братом и сестрой будут официальными детьми Зезулки, и положили письмо в коробку.
Малышка, открыв подарок и прочитав текст, зарыдала. Через секунду заплакали приёмные родители.
Позднее мать опубликовала видео в «Фейсбук». На данный момент его посмотрело почти 7 миллионов пользователей.
Фото: Paige Zezulka
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