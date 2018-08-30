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В сети завирусилось видео, где приемные родители сообщают дочке об удочерении. Попробуйте не расплакаться
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В сети завирусилось видео, где приемные родители сообщают дочке об удочерении. Попробуйте не расплакаться 

BigPikcha.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
В сети завирусилось видео, от которого может расплакаться даже самый непробиваемый скептик. 11-летняя девочка открывает подарочную коробку, в которой лежит рамка с фотографией — надпись на ней гласит: «Нам разрешили тебя удочерить». Рядом с малышкой мужчина и женщина — это новые родители девочки, которые три года воспитывали ее как родную дочь, но находились в статусе опекунов. По щекам девчушки начинают бежать слезы… «Теперь я — дочка?! — переспрашивает она недоверчиво. — Спасибо… Спасибо вам».
Мужчина и женщина на видео — это Дэниел и Пейдж Зезулка из города Атенс (штат Джорджия, США). Три года они воспитывали девочку (ее имя счастливые родители, видимо, не публикуют специально) в статусе опекунов. Несколькими годами ранее Зезулка уже усыновили брата и сестру девочки с видео. И вот наконец власти Джорджии дали свое разрешение на удочерение еще одного ребенка.
Об этом разрешении Пейдж и Дэниел узнали в день рождения малышки, однако сообщить приятную новость решили на следующий день, чтобы подготовиться и снять важнейший момент на видео. Муж и жена купили рамку и вставили в нее трогательное сообщение о том, что девочка теперь официально их дочка. Реакцию на это сообщение Пейдж через несколько дней опубликовала в фейсбуке, и сейчас это одно из популярнейших видео в сети, набравшее 8,5 миллионов просмотров.
«Это будет мое любимое видео, которое я когда-либо публиковала, — написала Пейдж на своей странице. — Это был день, когда мы сказали нашей дочери, что сможем ее удочерить! Наши дети провели 1128 дней в приемной семье, более трех лет. Детям так трудно жить в такой неопределенности. Теперь она, ее брат и сестра — часть нашей большой семьи».
Также Пейдж отметила, что усыновление — удивительный и очень трогательный момент в жизни родителей. Она подчеркнула, что принятие в семью детей старшего возраста (а не только новорожденных малюток) и родных братьев или сестер может быть самым красивым и сильным впечатлением, которое родители когда-либо смогут испытать.
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