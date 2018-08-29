Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют завести четвертого ребенка

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Троих детей Ким Кардашьян Канье Уэсту недостаточно: семь месяцев спустя после рождения малышки Чикаго пара снова задумалась о пополнении семьи. Супруги планируют, как и в прошлый раз, обратиться к услугам суррогатной матери, так как сама Ким выносить ребенка не может по медицинским показаниям (обе беременности — дочкой Норт и сыном Сейнтом — дались бедняжке очень тяжело).

«Изучив миллион вариантов, мы с Канье решили воспользоваться гестационным носителем, — объясняла Ким свое решение в прошлый раз. — У женщины, которая вынашивает нашего ребенка, нет с ним биологической связи. Мы внедрили ей мою оплодотворенную яйцеклетку, поэтому этот ребенок биологически только наш с Канье».

По сообщению инсайдеров, от предыдущей процедуры искусственного оплодотворения остался один эмбрион — это мальчик. Так что у Норт, Сейна и Чикаго, возможно, уже совсем скоро появится младший брат.

О суррогатной матери, которая выносила дочь Чикаго, кстати, до сих пор ничего не известно. Кроме того, что супруги заплатили ей 45 000 долларов (это не считая 68 850 долларов, которые они отдали агентству). Вероятно, что к новой суррогатной матери будут выдвинуты те же требования, что и в первый раз, среди которых: не курить, не пить алкогольные напитки, не есть сырую рыбу и суши, не красить волосы и не принимать горячую ванну во время беременности.

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