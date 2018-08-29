Правоохранители задержали таксиста, уехавшего с годовалым ребенком пассажирки в столице

В связи с происшествием организована проверка.

Сотрудники правоохранительных органов в среду, 29 августа, задержали таксиста, который уехал с ребенком пассажирки.

Ранее женщина оставила годовалого ребенка в машине.

— После того, как введен план «Перехват», следователи остановили авто, в котором был ребенок, — заявили агентству городских новостей «Москва» представители МВД.

По их данным, ребенок цел и невредим. Согласно одной из первых версий, ребенок спал на заднем сиденье и водитель, возможно, не заметил, что он остался в салоне.