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Правоохранители задержали таксиста, уехавшего с годовалым ребенком пассажирки в столице
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Правоохранители задержали таксиста, уехавшего с годовалым ребенком пассажирки в столице 

Вечерняя Москва 1 час назад
В связи с происшествием организована проверка.
Сотрудники правоохранительных органов в среду, 29 августа, задержали таксиста, который уехал с ребенком пассажирки.
Ранее женщина оставила годовалого ребенка в машине.
— После того, как введен план «Перехват», следователи остановили авто, в котором был ребенок, — заявили агентству городских новостей «Москва» представители МВД.
По их данным, ребенок цел и невредим. Согласно одной из первых версий, ребенок спал на заднем сиденье и водитель, возможно, не заметил, что он остался в салоне.
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