«Осознанное отношение к деньгам у детей приходит в девять — десять лет»

Kак прививать детям серьезное отношение к деньгам, реагировать на «хочух» и выявлять финансовые капризы и потребности стремительно подрастающего поколения.

— Чем отличается отношение к деньгам детей разных возрастов?

— Для дошкольников деньги не обладают такой ценностью, как какая-то интересная или важная для них вещь. Они не связывают количество денежных знаков со стоимостью нового гаджета или кроссовок. Для детей такого возраста существует только ценность самой покупки, особенно если она позволяет ребенку войти в какую-то социальную группу.

Для учеников младшей школы важен уже сам факт получения денег от родителей, возможность ими распоряжаться. За счет этого дети чувствуют себя взрослее. Получая карманные деньги, дети учатся самостоятельности и ответственности. Интересно, что уже в этом возрасте дети могут накопить и купить подарок маме.

Дети более старшего возраста уже показывают задатки долгосрочного финансового планирования: они могут копить часть карманных расходов на какую-то большую покупку, могут договариваться о том, что вложат в покупку часть своих средств, а часть — «проинвестируют» родители, например за какие-то успехи.

— Как бы вы как психолог посоветовали воспитывать в ребенке правильное отношение к деньгам?

— Во-первых, нужно понимать, что именно вы хотите донести до ребенка. Здесь очень важно, чтобы ценности семьи как ячейки общества (то есть и отца, и матери) были едиными. Также необходимо давать ребенку возможность реализовывать свои интересы и материально вознаграждать его за труд. Например, ваша дочь ходит в музыкальную школу. Вам как родителям необходимо поддерживать ее в этом начинании, а за успехи (освоение чего-то нового, выступление на конкурсе) поощрять материально. Таким образом, ребенок поймет ценность своего хобби.

Многие родители об этом не задумываются, однако развивать творческие наклонности ребенка очень важно. Это не значит, что если вам нравится идея сделать из ребенка хоккеиста, нужно сразу идти в хоккейный клуб. Это значит, что вы наблюдаете за вашим ребенком, за тем, что у него хорошо получается. И предлагаете пойти в тот кружок, который соответствует его интересам, а не ведете ребенка по пути своей нереализованной детской мечты.

— Но ведь нельзя просто давать деньги за творческие успехи ребенка?

— Желательно поступать более гибко. Например, ваша дочка хорошо рисует. Предположим, у нее отлично получаются портреты в стиле аниме. Помогите ей найти «клиентов». Это могут быть как ее одноклассники, желающие сменить аватарку в соцсети, так и ваши знакомые, которые хотят оформить креативными принтами свой салон красоты. Другой вариант: ваш сын хорошо фотографирует, а в вашей компании как раз намечается событие, где нужен фотограф. Наймите сына и заплатите ему либо как компания (если сын — совершеннолетний и заключен соответствующий договор подряда), либо как частное лицо.

Ребенку будет приятно вдвойне: вы публично признаете его талант и к тому же он получает деньги за то, что любит делать.

— А если ребенку нравится, допустим, писать заметки, рассказы, но получается у него это пока не очень хорошо. Как это поощрять?

— Ни в коем случае не препятствуйте такому увлечению, пусть ребенок совершенствуется. Ему просто необходимо будет на практике понять, что он сможет получать деньги только за по-настоящему качественную работу. А достижение хорошего уровня всегда требует значительных затрат времени и труда.

Современные дети очень любят легкие деньги и легкую славу. Например, драку в школе они могут заснять на смартфон и выложить потом на YouTube ради лайков. Нужно объяснить ребенку, что это противоречит этическим нормам и что погоня за таким признанием, в том числе материальным, создаст ему плохую репутацию. Из-за этого впоследствии он не сможет заниматься чем-то реально интересным и стоящим.

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— Можно ли давать деньги за хорошие оценки в школе?

— Психологи, в том числе мои коллеги, категорически не советуют платить ребенку за успеваемость. Это не считается хорошей практикой, потому что школьник перестает понимать, что получение знаний нужно в первую очередь ему, а не маме и папе.

А вот за некоторые трудовые инициативы, предложенные и осуществленные самим ребенком, давать деньги можно. Важно платить, таким образом, не за повседневные обязанности ребенка, а за какие-то исключительные случаи. Допустим, ребенок любит убираться и каждую неделю пылесосит и моет пол. Если он предложит сделать вам за деньги генеральную уборку, не стоит ему отказывать. Особенно если вы и так планировали заказать услуги клининговой службы. Но, конечно, проверить качество генеральной уборки у ребенка лучше так, как если бы работу вам «сдавал» наемный сотрудник.

— Что делать, если ребенок требует деньги за обязанности по дому, которые возложены на него, но ему не нравятся?

— В идеале то, что нравится и не нравится вашему ребенку в работе по дому, необходимо понять еще в самом начале закрепления этих обязанностей. Нравится дочке поливать цветы — сделайте ее «садоводом» вашего дома. Нравится сыну выносить мусор по пути на прогулку — пусть он это делает.

По возможности не заставляйте ребенка делать то, что ему не нравится. Это не приведет ни к чему хорошему. Если же он говорит, что ему не нравится никакая обязанность, то лукавит: какое-то из домашних дел ему точно нравится больше других. Им его и нужно нагрузить.

— С какого возраста дети начинают осознавать реальную ценность денег?

— Как показывает практика, осознанное отношение к деньгам у детей приходит в девять — десять лет. Но приучать ребенка к пониманию разного вида ценностей лучше начинать с трех лет. Если не заложить необходимую базу в детстве, то в более зрелом возрасте уже не удастся объяснить значимость каких-то важных основ.

В три года ребенок уже понимает значение слов «мое» и «чужое», он активно входит в общество других детей, возникают и прорабатываются разные виды конфликтов, в том числе завязанных на чувстве собственности.

— Тем не менее первоклассники, которым до девяти лет еще далеко, сейчас повально просят iPhone. Это вызвано желанием быть не хуже других?

— Да, конечно. Ученики младших классов не понимают, не осознают стоимость этого смартфона. Но они видят его в руках других одноклассников и автоматически начинают желать себе такой же, чтобы адаптироваться в этой социальной группе, не чувствовать себя чужим.

— Как правильно объяснить ребенку, что любая, даже самая дорогая вещь не способна сделать его крутым?

— Для маленького ребенка мама должна быть гибкой. По возможности исключать варианты, когда ребенок видит потенциальный товар-раздражитель, который он захочет, а она не сможет купить. Например, в идеале в магазине следует водить ребенка только в те отделы, где мама может себе позволить спонтанную покупку для малыша, но чтобы эту покупку теоретически и она хотела сделать. То есть важно подводить ребенка к самостоятельному выбору игрушки или раскраски, которая кажется полезной и нужной самой маме. Тут нужно включать и хитрость, и естественное желание помочь ребенку выбрать.

Если говорить про детей постарше, например семи — восьми лет, то им уже можно объяснить, почему та или иная покупка нецелесообразна. Однако тут важно, чтобы родители были «на одной волне». Например, просит что-то ребенок — мама считает, что это дорого, и отказывает, а папа покупает. Так быть не должно, это в целом дискредитирует воспитание мамы, обесценивает ее мнение в глазах малыша.

— Но ведь бывают случаи, когда родители не живут вместе, и «выходной» папа хочет излишне баловать дочку.

— В таких ситуациях я часто приглашаю даже разведенные семейные пары на общую консультацию. Не нужно этого стесняться или считать лишним. Если мама и папа не могут договориться относительно единых принципов воспитания ребенка самостоятельно, то нужно обращаться к специалисту. Родителям необходимо понять, что у них одна цель — вырастить общего ребенка счастливым и реализованным в жизни. Это невозможно, если придерживаться разных стратегий воспитания.

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— А как быть с «хочухами» в магазине?

— Твердо и понятно говорить слово «нет», «нельзя». Однако не следует говорить это с агрессией или с неким аффектом. Нужно спокойно объяснить малышу, что вы пришли в магазин за продуктами на ужин, а не для покупки ему игрушки или сладости.

Обычно истерика делается для мамы. И тут вопрос в том, ведется мама на эту истерику, боится ее или умеет с ней справляться. Если мать с самого рождения идет у малыша на поводу, то всегда будет покупать ему все, что он ни попросит. Поэтому ребенок не будет понимать слова «нет», а каждая его истерика будет продолжительной — до победного результата.

Правильное поведение в этом случае — спокойно реагировать, не потакать капризам и не чувствовать вину перед ребенком, откупаясь покупкой или подарком. Так вести себя нужно с самого рождения малыша.

— Когда обычно родители откупаются?

— Если у них нет времени сидеть с детьми, потому что они работают. Откупаются при этом, как правило, именно мамы. Но нужно понять, что заботу и любовь подарками не заменишь. Такие подарки на самом деле даже самим ребенком не ценятся, потому что в них нет души. Это будет отчетливо видно по его поведению.

— Предположим, ребенок выбрал себе дорогое хобби — верховую езду. Когда есть смысл отказывать в таком хобби?

— Если в семье есть деньги на это хобби, то отказывать ни в коем случае не нужно. Пусть он попробует, даже если не понравится. Однако одновременно с одобрением этого хобби нужно объяснить ребенку, что это не однодневное увлечение и, выбрав его, он должен будет тратить много времени и сил, чтобы добиться хорошего результата. В каждом начинании ребенка желательно «удерживать» хотя бы год. Заставлять, конечно, не стоит, а вот поддерживать интерес — обязательно.

Для этого достаточно посещать конкурсы, на которых выступает ребенок, вместе ходить на образовательные мероприятия, сопряженные с его хобби (выставки, концерты, мастер-классы). Хорошим подспорьем в подогреве интереса ребенка к его увлечению будет опыт родителей, которые тоже имеют постоянное хобби (одно общее или каждый свое).

Нередко ко мне на семейную консультацию приходят с проблемой «ребенок не хочет ничем заниматься, ему ничего не интересно». Одной из причин может оказаться то, что ребенок перенял манеру поведения одного из супругов, если один родитель в паре активный, любознательный, а второй — полная ему противоположность, пассивный человек.

— Если ребенок не ценит купленные ему дорогие вещи — периодически разбивает смартфоны, «убивает» дизайнерские джинсы, — нужно ли его наказывать или ограничивать?

— Во-первых, нужно понять, насколько часто это происходит. Бывают просто неаккуратные дети. Во-вторых, необходимо выяснить причину такого поведения. Часто разбиванием и обесцениванием вещей ребенок что-то транслирует родителям. Например, что не нужны ему дорогие подарки — ему внимания не хватает, общения с родителем. Как правило, просто так ребенок вещи не обесценивает. Конечно, речь только о тех детях, которых с детства воспитывали ценить купленные вещи и не потакали всецело их капризам и желаниям.

— На ваш взгляд, какой процент из семейного бюджета логично тратить на кружки и хобби ребенка?

— 25—30%. Однако эта доля зависит от многих критериев: количество детей в семье, расходы на увлечения мамы и папы, общая семейная экономическая ситуация, запланированные крупные расходы.

— Что можно считать финансовыми капризами ребенка?

— Здесь нужно смотреть, насколько ребенок обесценивает покупки либо тот или иной труд, вложенный во что-то мамой или им самим. Но и тут есть нюансы. Допустим, родители платят за занятия репетитору по французскому языку. Но знание их сыном французского — это мечта родителей, а не самого ребенка. Тут сложно его винить в том, что он не хочет заниматься и обесценивает материальный вклад родителей в эти занятия.

Ребенок должен знать свои потребности с самого детства, хотя бы немножко. Для него должно существовать понятие «выбор». Это касается выбора и одежды, и рюкзака, и внешкольных занятий. Тогда капризов будет меньше, а понимать своего ребенка вы будете лучше.

— С какого возраста нужно давать ребенку деньги на карманные расходы и как много?

— Как правило, деньги на карманные расходы даются с шести — семи лет. Это возраст, когда ребенок уже знаком с устным счетом, может посчитать сдачу.

Деньги на карманные расходы ученикам младших классов специалисты советуют давать раз в день, ученикам средней школы — раз в неделю.

В карманные расходы должны входить потребности (проезд, питание) и некий «бонус» (на поход в кино или покупку чипсов с газировкой). При этом данный бонус должен быть не слишком большой. Не должно быть такого, что на свой «бонус», чтобы расположить к себе одноклассников, ребенок сможет накормить обедом пять человек.

Конечно, карманные деньги должны постепенно увеличиваться. Так же постепенно должен увеличиваться контроль за расходами ребенка. Речь не о полном финансовом контроле, а о наблюдении. Ведь дети сейчас и ставки делают в рамках какого-нибудь спора, и играют на деньги. Так или иначе необходимо сохранять доверительные отношения с ребенком, чтобы он воспринимал вас как хорошего друга, а не как жестокого воспитателя.

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— Если ребенка удалось подловить на том, что он играл в карты на деньги или потратил недельный лимит «карманных» за день, можно ли его «наказывать рублем»?

— Это две абсолютно разные ситуации. Если он сразу все потратил, то нужно проговаривать с ним этот опыт, учить расходовать разумно. Это научит ребенка планировать бюджет. Игра в карты на деньги — это моральный аспект, его нужно проговаривать. И, конечно, моральные нормы прививаются с детства — подростку что-либо объяснять впервые практически бесполезно. Важны и внутренние установки в семье: вдруг у вас принято играть по пятницам в карты на деньги, тогда ребенка за это ругать нельзя, он просто повторял принятую в семье модель поведения.

В принципе психологи не рекомендуют «наказывать рублем» детей и подростков, потому что это не является наказанием как таковым. Такое наказание не прорабатывает моральный аспект поведения ребенка.