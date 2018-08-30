3 музыкально-танцевальные игры для детей раннего возраста

Эти веселые игры отлично подойдут для детей от года и старше. Смотрите видео!

Малыши день за днем открывают возможности своего тела. Крохи очень пластичны, влюблены в музыку и совсем не стесняются себя.

В этом видеоролике вы найдете три варианта для игры с ребенком под музыку, которые помогут вашему малышу еще лучше развить координацию движений и чувство ритма, а также сделают досуг вашего крохи более увлекательным.

Дети очень любят музыку, от песен и танцев у малышей всегда поднимается настроение, поэтому чаще включайте музыку дома и приглашайте в гости других малышей — так играть будет намного интереснее. Активно участвуйте в играх сами, так ребенок будет сильнее чувствовать свою значимость и проявлять больший артистизм.

Смотрите видео, берите игры себе на заметку и играйте дома со своими детьми.