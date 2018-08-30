«Искуственная мода и до малышей добралась»: Лера Кудрявцева устроила фотосессию малышке

Лера Кудрявцева сейчас находится в заботах о малышке. Все свое свободное время она посвящает дочери, но отходить от работы совсем не планирует. Уже начались съемки программы «Секрет на миллион». Кудрявцева шутила, что оператором придется снимать ее с особых ракурсов, чтобы зрители не разглядели ее изменившуюся фигуру. Однако поклонники отметили, что появление малыша на свет сделало лишь краше Кудрявцеву.

Сегодня она в своем микроблоге сообщила, что устроила фотосессию для малышки. «Долго думала делать малышке фотосессию или нет, но посмотрела Работы этих девочек и сомнения отпали. Никогда не думала, что фотографировать малышку мы будем все время во сне))», — написала телеведущая и выложила снимок двух девушек-фотографов.

В комментариях разгорелась нешуточная дискуссия на тему, стоит ли фотографировать малышей. Большинство настаивает на том, что не стоит устраивать фотосессии и считают моду на подобные снимки искусственной. «Красиво, но не естественно искуственная мода и до малышей добралась», «А для чего вообще их фотографировать спящих? Кому это нужно и зачем? Лишний раз чтоб кто нибудь сглазил? Подрастает и фоткайте на здоровье!)», — пишут в комментариях.