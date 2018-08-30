Ещё
«Искуственная мода и до малышей добралась»: Лера Кудрявцева устроила фотосессию малышке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Искуственная мода и до малышей добралась»: Лера Кудрявцева устроила фотосессию малышке 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Лера Кудрявцева сейчас находится в заботах о малышке. Все свое свободное время она посвящает дочери, но отходить от работы совсем не планирует. Уже начались съемки программы «Секрет на миллион». Кудрявцева шутила, что оператором придется снимать ее с особых ракурсов, чтобы зрители не разглядели ее изменившуюся фигуру. Однако поклонники отметили, что появление малыша на свет сделало лишь краше Кудрявцеву.
Сегодня она в своем микроблоге сообщила, что устроила фотосессию для малышки. «Долго думала делать малышке фотосессию или нет, но посмотрела Работы этих девочек и сомнения отпали. Никогда не думала, что фотографировать малышку мы будем все время во сне))», — написала телеведущая и выложила снимок двух девушек-фотографов.
В комментариях разгорелась нешуточная дискуссия на тему, стоит ли фотографировать малышей. Большинство настаивает на том, что не стоит устраивать фотосессии и считают моду на подобные снимки искусственной. «Красиво, но не естественно искуственная мода и до малышей добралась», «А для чего вообще их фотографировать спящих? Кому это нужно и зачем? Лишний раз чтоб кто нибудь сглазил? Подрастает и фоткайте на здоровье!)», — пишут в комментариях.
Артисты редко показывают снимки своих новорожденных детей. Анна Хилькевич, Анастасия Шубская, недавно ставшие мамами, не стали делиться с подписчиками снимками своих малышей.
Teleprogramma.pro: последние новости
Вопрос дня: в какой кружок отдать ребенка и сколько это стоит? Сын Марии Шукшиной пошел работать, чтобы обеспечить экс-невесту и сына Ведущая Первого канала показала подросших дочек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Глюк’oZа взбудоражила фанатов странной позой3
Что не так с девушками известных мужчин50
Кем выросли наследники советских знаменитостей10
Жуткая правда о «живом Кене»8
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
14:56
Что случилось с женой Виктора Цоя
Звёзды
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение