Кудрявцеву пытаются запугать

Телеведущая заказала для новорождённой дочери необычную фотосессию. Малышку сняли в разных позах спящей.

Лера Кудрявцева , ставшая мамой две недели назад, нечасто радует поклонников снимками с дочерью, но исправно рассказывает о буднях молодой мамы. Ни она, ни её супруг Игоря Макаров, для которого этот ребёнок первый, ни на минуту не отходят от Машеньки. По словам друзей семьи, которые уже побывали в гостях, девочка много кушает, улыбается и не перестаёт радовать родителей. Чтобы запечатлеть первые недели жизни малышки, Лера Кудрявцева после тщательного отбора пригласила двух фотографов. Девушки специализируются на фотосессиях младенцев. Кудрявцева осталась очень довольна результатом, отметив, что на большинстве снимков её Машенька запечатлена спящей.

Именно этот момент вызвал бурную дискуссию в комментариях. Большинство фолловеров раскритиковали фотосессию, даже не видев её (теледива заверила, что не будет делится кадрами в соцсетях). По мнению многих, снимать спящего ребёнка — плохая примета.

«Маленьких деток нельзя фотографировать, когда они спят!», «Детей спящих до года фотографировать нельзя! Никому не показывайте!», «Спящих фотографировать плохая примета!», «Лера молодец, я рада за вас. Я сама родила дочку в 40 лет. Ей скоро 12. А вот фотографировать спящих действительно не стоит», — написали телеведущей подписчики.

Лера Кудрявцева не стала отвечать на подобные комментарии, дав понять, что она выше суеверий.