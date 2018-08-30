Ещё
Кудрявцеву пытаются запугать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кудрявцеву пытаются запугать 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Телеведущая заказала для новорождённой дочери необычную фотосессию. Малышку сняли в разных позах спящей.
Лера Кудрявцева, ставшая мамой две недели назад, нечасто радует поклонников снимками с дочерью, но исправно рассказывает о буднях молодой мамы. Ни она, ни её супруг Игоря Макаров, для которого этот ребёнок первый, ни на минуту не отходят от Машеньки. По словам друзей семьи, которые уже побывали в гостях, девочка много кушает, улыбается и не перестаёт радовать родителей. Чтобы запечатлеть первые недели жизни малышки, Лера Кудрявцева после тщательного отбора пригласила двух фотографов. Девушки специализируются на фотосессиях младенцев. Кудрявцева осталась очень довольна результатом, отметив, что на большинстве снимков её Машенька запечатлена спящей.
Именно этот момент вызвал бурную дискуссию в комментариях. Большинство фолловеров раскритиковали фотосессию, даже не видев её (теледива заверила, что не будет делится кадрами в соцсетях). По мнению многих, снимать спящего ребёнка — плохая примета.
«Маленьких деток нельзя фотографировать, когда они спят!», «Детей спящих до года фотографировать нельзя! Никому не показывайте!», «Спящих фотографировать плохая примета!», «Лера молодец, я рада за вас. Я сама родила дочку в 40 лет. Ей скоро 12. А вот фотографировать спящих действительно не стоит», — написали телеведущей подписчики.
Лера Кудрявцева не стала отвечать на подобные комментарии, дав понять, что она выше суеверий.
News.ru: последние новости
В Риге пьяный охранник запер подростка в туалете Сборы ребёнка в школу являются проблемой для родителей Идёт на рекорд: Эдди Мёрфи в 10-ый раз станет отцом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодящуюся Долину перестали узнавать8
Глюк’oZа взбудоражила фанатов странной позой11
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Кем выросли наследники советских знаменитостей13
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды Шоу-бизнес
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
04:01
Беременные звезды, ступившие на красные дорожки
Красота Звёзды
01:00
Анастасия Макеева ищет мужа в соцсетях
Звёзды
11:15
Что стало со звездами боевиков 90-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение