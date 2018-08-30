Леру Кудрявцеву раскритиковали за фотосессию новорожденной дочери

Оказалось, что многие против подобных кадров для собственных детей.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева недавно стала мамой во второй раз. Звезда родила долгожданную дочку. И, всего через пару недель после родов, телеведущая решилась на фотосессию новорожденной. Обычно такая съемка как раз и проводится в этот период жизни малыша, поскольку потом его внешность начнет стремительно меняться. О том, что у нее теперь есть милые снимки дочери, Лера рассказала своим подписчикам в Instagram.

Долго думала делать малышке фотосессию или нет, но посмотрела работы этих девочек и сомнения отпали. Никогда не думала, что фотографировать малышку мы будем все время во сне. Так бережно и так профессионально! Девочки милые, спасибо вам за эту красоту и мимимишность,

— написала Лера, заодно поблагодарив фотографов.

Однако, оказалось, что не все мамы поддерживают современную модную тенденцию newborn-фотосессий. Многие уверены, что фотографировать детей в таком возрасте, да еще и спящих, категорически нельзя. Поэтому, внезапно, в комментариях под записью Леры появилось много критики.

«Нельзя фотографировать спящих детей», «Нельзя спящих людей фотографировать… Это правда! Не делайте больше этого, пожалуйста! Берегите дочку!», «А говорят, спящих детей фотографировать нельзя!», «Посмотрела работы этих фотографов — ужас ужасный! Чего красивого-то? Дети как неживые, позы ужасные, какие-то неестественные. Не понимаю эти фотосессии», — можно прочесть в комментариях.

Кстати, показывать получившиеся снимки публике Лера не планирует. Она просто поделилась радостью с подписчиками и, кажется, совсем не ожидала столько критики.

Напомним, что с 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым . Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения. К слову, Игорь на 16 лет младше своей супруги, но их это не смущает. Ранее звезда признавалась, что мечтает снова стать матерью. А совсем недавно впервые показала публике своего взрослого сына. Сын Жан родился в первом браке Леры в 1990 году.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82)

9 Май 2018 в 7:56 PDT Фото: Instagram @leratv