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Было — стало: как всего за пару лет старшая дочь Бена Аффлека из нескладной малышки превратилась в яркого подростка и…
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Было — стало: как всего за пару лет старшая дочь Бена Аффлека из нескладной малышки превратилась в яркого подростка и… 

WMJ.ru 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
Старшей дочери актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Вайолет в декабре этого года исполнится тринадцать лет.
Технически тинейджером Вайолет Аффлек пока не стала, однако в этом году она резко выросла, из угловатого цыпленка внезапно превратившись в юную леди. Возможно, на взросление девочки повлиял вялотекущий разрыв родителей, которые окончательно развелись буквально на днях, согласившись на совместную равную опеку над своими тремя детьми — Вайолет, девятилетней Серафиной и шестилетним Сэмюэлом.
Еще год назад Вайолет выглядела совсем ребенком.
А 20 августа она пришла поддержать маму вместе с братом, сестрой и всей большой семьей Гарнеров на закладке звезды с именем актрисы на Аллее славы — и все присутствующие просто ахнули. Неужели эта мини-копия Дженнифер Гарнер в белом платье — и есть 12-летняя Вайолет?
Где былая нескладная малышка? Кажется, перед нами будущая похитительница сердец!
Сам Бен Аффлек поддержать экс-супругу и повидать детей не пришел: сейчас он переживает сложный период, расставшись с заменившей ему Гарнер пассией Линдси Шукус и будучи вынужденным снова обратиться за помощью в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем.
А как тебе кажется, на кого из звездных родителей Вайолет похожа больше?
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Фото:Instagram, Global Look Press / Faye Sadou, Monte Gonzalo
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