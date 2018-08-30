Было — стало: как всего за пару лет старшая дочь Бена Аффлека из нескладной малышки превратилась в яркого подростка и…

Технически тинейджером Вайолет Аффлек пока не стала, однако в этом году она резко выросла, из угловатого цыпленка внезапно превратившись в юную леди. Возможно, на взросление девочки повлиял вялотекущий разрыв родителей, которые окончательно развелись буквально на днях, согласившись на совместную равную опеку над своими тремя детьми — Вайолет, девятилетней Серафиной и шестилетним Сэмюэлом.

Еще год назад Вайолет выглядела совсем ребенком.

А 20 августа она пришла поддержать маму вместе с братом, сестрой и всей большой семьей Гарнеров на закладке звезды с именем актрисы на Аллее славы — и все присутствующие просто ахнули. Неужели эта мини-копия Дженнифер Гарнер в белом платье — и есть 12-летняя Вайолет?

Где былая нескладная малышка? Кажется, перед нами будущая похитительница сердец!

Сам Бен Аффлек поддержать экс-супругу и повидать детей не пришел: сейчас он переживает сложный период, расставшись с заменившей ему Гарнер пассией Линдси Шукус и будучи вынужденным снова обратиться за помощью в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем.

А как тебе кажется, на кого из звездных родителей Вайолет похожа больше?

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Фото:Instagram, Global Look Press / Faye Sadou, Monte Gonzalo