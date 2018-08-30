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Пропавшего мальчика вернули матери в Приморье
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Пропавшего мальчика вернули матери в Приморье 

360tv.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
Полицейские вернули жительнице Уссурийска пропавшего ребенка. Правоохранители выяснили, что мальчик ушел погулять со знакомым женщины. Об этом сообщил сайт МВД России по Приморскому краю.
В полицию за помощью обратилась 46-летняя женщина и рассказала, что пока она была на работе, ее знакомый увел из дома ее шестилетнего сына. Самостоятельно женщина найти их не смогла и поспешила в полицию.
Мальчика искали полицейские и волонтеры из «Поиска пропавших детей». Нашли ребенка с мужчиной в доме в Кооперативном переулке. Мужчина объяснил, что мальчик сам попросился с ним, так как хотел погулять. Мать ребенка мужчина не мог предупредить, потому что у него нет телефона. По его словам, ребенка вернуть он планировал на следующий день.
Правоохранители установили, что в отношении мальчика противоправных действий не совершалось.
Мать ребенка привлекут к административной ответственности по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» КоАП РФ.
«Семья взята на контроль инспекторов по делам несовершеннолетних. Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и его матерью», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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