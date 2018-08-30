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В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции вернули 6-летнего ребенка матери
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В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции вернули 6-летнего ребенка матери 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 2 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
В полицию обратилась 46-летняя жительница Уссурийска. Женщина сообщила, что ее знакомый, пока она находилась на работе, ушел из дома с ее 6-летним сыном и до настоящего времени не вернул ребенка. Самостоятельные поиски результатов не дали, и женщина поспешила за помощью в полицию.
Сотрудниками отдела МВД России по городу Уссурийску была составлена ориентировка на пропавших и организованы оперативно-розыскные мероприятия с целью их обнаружения. В поисковых мероприятиях принимали участие волонтеры общественного объединения «Поиск пропавших детей».
Ребенок и мужчина были обнаружены в доме по переулку Кооперативному. Со слов мужчины, мальчик просил взять его с собой, так как хотел погулять. О том, где они находились, мужчина не мог сообщить матери малолетнего, потому что не имеет в личном пользовании телефона. Вернуться домой они собирались на следующий день.
Установлено, что в отношении ребенка противоправных действий совершено не было. В отношении его матери составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».
Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семья взята на контроль инспекторов по делам несовершеннолетних. Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и его матерью.
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