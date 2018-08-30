В Приморье родители отказались от сына в пользу алкоголя

Житель Приморья предстанет перед судом за неисполнение родительских обязанностей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Чугуевскому району.

Установлено, что мальчик нуждается в лечении, поскольку имеет врожденные заболевания. Однако родители отказались от его госпитализации и все деньги тратили на спиртное.

Граждане сообщали инспектору по делам несовершеннолетних. Полицейских также информировали медицинские работники. Они сообщали о серьезных проблемах со здоровьем ребенка и обращали внимание на то, что мать не занимается его лечением, не исполняет рекомендации врачей и отказывается от бесплатной госпитализации сына.

При этом все деньги тратились на спиртное.

По словам соседей, дедушка, который обеспечивает всем необходимым четырехлетнего ребенка, забрал его у родителей. Однако он по состоянию здоровья не может в полной мере осуществлять уход за мальчиком.

Ребенок был изъят из семьи и для обследования помещен в районную больницу, после чего его перевели в Дом ребенка. Родители не интересовались здоровьем несовершеннолетнего после прохождения обследования и не забирали его домойВ дальнейшем ребенок был передан дедушке.

Жалобы жителей села на родителей ребенка продолжили поступать. Мальчик внось был изъят из семьи.