Культурный центр «Вдохновение» открывает новый сезон

Открытые уроки и презентации новых студий, интерактивные шоу и мобильный планетарий, выступления артистов и квест по культурному центру — вот только некоторые из мероприятий, которые пройдут во время дней открытых дверей в первые выходные осени.

В сезоне 2018/2019 г. гостей центра ждет обновленная программа. Посетители смогут остановить свой выбор на одном (или нескольких) из более, чем 40 различных вариантов: балет или акробатический рок-н-ролл, эстрадный или классический вокал, театр или изобразительное искусство, йога или зумба, английский язык или научно-техническое творчество, ударные или гитара и т.п.

Параллельно, чтобы облегчить подготовку к новому учебному году, во «Вдохновении» в течение двух дней будет работать маркет школьных товаров, где можно приобрести все необходимое к школе для детей.

В центре будет работать спортзона. В течение всего дня участников ждут танцевальные мастер-классы: латиноамериканские (сальса, бачата), зумба, хип-хоп, современная хореография.

Также можно будет прокатиться на современных гироскутерах.

Время работы: 1 и 2 сентября с 11 до 18 часов, площадка перед культурным центром.

Зона виртуальной реальности также ждет гостей. Новые технологии помогут участникам окунуться в мир виртуальных игр и приключений с помощью 3D-очков и других девайсов. Время работы: 1 и 2 сентября в фойе 1-го этажа

Также можно будет посетить научные шоу-программы. Яркие эксперименты и остроумные ведущие удивят не только детей, но и взрослых, покажут, на что способны физика и химия, и пробудят интерес к точным наукам даже у гуманитариев. Время работы: 1 и 2 сентября, фойе 1-го этажа

Родителей с детьми приглашают в бебизону (для детей до 3 лет):

Здесь родители могут спокойно оставить малыша под присмотром опытных педагогов. Детей ждут различные мастер-классы, подвижные игры, зона Монтессори и огромное количество игрушек. Время работы: 1 и 2 сентября с 11 до 19 часов (перерыв с 14 до 15), зона фойе 2-го этажа.