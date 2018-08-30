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Многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше остальных
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Многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше остальных 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
В телеобращении к гражданам по поводу пенсионной реформы, прошедшем 29 августа, президент РФ Владимир Путин пообещал не повышать пенсионный возраст для женщин на 8 лет (с нынешних 55 до 63 лет), а ограничиться повышением только на 5 лет (с 55 до 60 лет).
Кроме того, для многодетных матерей президент предложил возможность досрочного выхода на пенсию: если у женщины трое детей, то она должна иметь возможность выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо детей — на четыре.
«Для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».
Также Путин предложил на три года уменьшить стаж, который даёт право досрочного выхода на пенсию. Для женщин — до 37 лет, а для мужчин — до 42. Для работодателей введут административную или, возможно, уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.
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