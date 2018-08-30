В Приморском крае маленький ребёнок чуть ли не умер от голода

Житель Чугуевского района предстанет перед судом за ненадлежащее отношение к своему ребёнку.

В отделение полиции села Ясное поступило сообщение, что в одной из семей села, родители не исполняют своих обязанностей по отношению к своему малолетнему сыну.

Полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних проверили место жительства мальчика, выяснили, что он находился в антисанитарных условиях, жил в доме, где нет водопровода и электричества, отсутствует еда. При осмотре дома ребёнка в нём не было.

Выяснилось, что мальчика забрал дедушка, который обеспечивает его всем необходимым, но по состоянию здоровья не может за ним ухаживать в полной мере.

Инспектор по делам несовершеннолетних подготовил документы для возбуждения уголовного об ограничение или лишение родительских прав отца. Ребёнка из семьи изъяли.