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В Приморском крае маленький ребёнок чуть ли не умер от голода
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В Приморском крае маленький ребёнок чуть ли не умер от голода 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Житель Чугуевского района предстанет перед судом за ненадлежащее отношение к своему ребёнку.
В отделение полиции села Ясное поступило сообщение, что в одной из семей села, родители не исполняют своих обязанностей по отношению к своему малолетнему сыну.
Полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних проверили место жительства мальчика, выяснили, что он находился в антисанитарных условиях, жил в доме, где нет водопровода и электричества, отсутствует еда. При осмотре дома ребёнка в нём не было.
Выяснилось, что мальчика забрал дедушка, который обеспечивает его всем необходимым, но по состоянию здоровья не может за ним ухаживать в полной мере.
Инспектор по делам несовершеннолетних подготовил документы для возбуждения уголовного об ограничение или лишение родительских прав отца. Ребёнка из семьи изъяли.
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