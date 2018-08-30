Плохой учитель может превратить школу в тюрьму, а учеников — в малолетних заключенных: колонка Яны Поплавской

О хорошем учителе для своего чада адекватные родители мечтают даже больше, чем об отличных отметках в дневнике школьника.

Почему один ребенок с восторгом рассказывает о том, как прошел его день в школе, а другой пробурчит что-то из серии «ничего особенного не происходило»? Почему один ученик рыдает из-за того, что завтра не сможет пойти на занятия, а другой придумывает тысячу и один способ, как эту самую школу прогулять? В 99% случаев ответ будет одинаковым — виноват учитель.

Сложно найти профессию, которая бы требовала еще большего посвящения себя детям, чем профессия учителя. Это и воспитатель, и наставник, и критик, и друг для ребенка. Разумеется, только в том случае, если человек попал в педагогический вуз не по ошибке и не потому что «все равно больше некуда идти».

Свою предпраздничную колонку на «Летидоре» актриса, журналист, преподаватель с 20-летним стажем, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская посвятила учителям и «училкам».

Парадокс современного общества заключается в том, что мамы и папы имеют огромное количество возможностей, чтобы образовывать своего ребенка. Однако с каждым годом шансов на то, что их чадо попадет в надежные руки достойного учителя, становится меньше и меньше.

Летом 2017 года на пикнике SelfMama Day Яна Поплавская провела встречу с родителями, на которой делилась своим опытом, как перестать волноваться из-за всего подряд и научиться доверять ребенку Instagram@the_yana_poplavskaya

Сейчас в меня полетят тухлые помидоры и сотня разъяренных комментариев в Сети, но я уверена, что если человек не любит ЧУЖИХ детей, то в этой профессии ему делать нечего.

Да-да, вы не ослышались. Сейчас люди при любом случае смакуют фразу «Чужих детей не бывает, все дети — наши».

Все это высокопарные слова. На деле же, счастье, если из нескольких тысяч людей вам встретится тот, кто исповедует в жизни этот принцип.

А ведь учитель — это человек, который практически 24 часа в сутки проводит время именно с ЧУЖИМИ детьми! В этой профессии нельзя прийти на работу, провести несколько уроков, а потом дома мыслями не возвращаться к своим ученикам. Так бы мог сделать специалист по изготовлению кирпичной продукции, но только не учитель!

Конечно, любая профессия энергозатратна, но человек, который преподает детям — особая история.

Я бы обязала людей, поступающих в педвузы, проходить собеседование с психологом. Кстати, эта практика есть в Европе.

Уверена, многие люди не сдали бы экзамен на любовь и не доказали сохранность своей психики.

Дети хулиганят, не слушаются. В общем-то, все правильно и логично, дети должны быть любознательными, должны задавать тысячу вопросов. А задача учителя — максимально терпеливо на них отвечать, чтобы ребенку было интересно учиться, чтобы он пулей летел на урок, чтобы он считал учителя практически членом своей семьи.

Вы же наверняка отметили закономерность — чем больше мы вкладываем в человека, тем роднее становимся, тем сильнее врастаем друг в друга. То же самое с хорошим учителем и его учениками.

Я до сих пор вспоминаю своих педагогов в Щукинском училище — Юрия Васильевича Катина-Ярцева, Людмилу Ивановну Ставскую, которые всегда говорили «МОИ студенты». Мы и правда были ИХ студентами — они и подкармливали, и разбирались в наших личных проблемах, и подсовывали деньги, и протягивали руку помощи, и как сталкеры вели по этой жизни. А ведь жизнь — такая сложная штука — непредсказуемая и подчас несправедливая.

Яна никогда не думала, что станет преподавать детям Сергей Климкин

В некоторых случаях педагог важнее, чем семья.

Особенно это касается детей, у которых сложные отношения с родными. Для них учитель — это надежда. Надежда на то, что в его жизни наконец-то появился взрослый человек, который протянет руку и скажет: «Пойдем за мной! Ты мне доверяешь?» А открытый и искренний ребенок ответит: «Конечно, доверяю!»

Меня расстраивают и в то же время пугают неприглядные, неулыбчивые, суровые и даже озлобленные лица у некоторых учителей.

Среднестатистический учитель — это женщина средних лет, чаще всего одинокая, с мрачным взглядом на действительность, которая считает, что по какой-то причине жизнь повернулась спиной, а не лицом. Она каждый день открывает глаза и думает: «Опять нужно идти на работу, опять видеть этот орущий класс». И вот эту свою социальную и личную неустроенность она срывает на детях. ЧУЖИЕ дети безумно ее раздражают.

Если она так не любит себя — как же она может «доброе и вечное» нести детям?

Поэтому, на мой взгляд, нужна определенная система преподавания, поэтому психологи должны работать и оказывать психологическую помощь (в том числе и учителям), а не просто числиться в школе!

Многие учителя говорят: «Мол, я работаю так, как мне платят!» А я уверена в том, что профессиональный человек будет одинаково классно выполнять свою работу вне зависимости от того, сколько ему платят. Все потому, что он действительно любит свою профессию.

В прогимназию я отдала младшего сына по рекомендации. Там все было замечательно — и директор, и программа обучения, но нам не повезло с учителем.

У нее было такое лицо, будто бы перед работой на ее голову кто-то выливал ушат помоев.

Я сначала думала, что, может, у нее проблемы в семье, может, плохо себя чувствует. Но время шло, а выражение ее лица не менялось. Она всем была недовольна — то наши дети шумят, то встают из-за парт посреди урока, то не слушают ее, то переглядываются друг с другом, то играют…

«Ваш ребенок безобразно себя вел, я выставила его из класса», — говорила она безапелляционным тоном. Я пыталась объяснить ей, что 6-летнему ребенку физически сложно усидеть за партой 45 минут, что у них еще нестабильная психика.

Однажды во время урока я подошла к классу и стала прислушиваться, что происходит за закрытой дверью. Если бы вы слышали, каким тоном эта учительница говорила с маленькими детьми: «Вы должны/ Я вам сказала/ Я требую/ Только попробуйте этого не сделать/ Я приму меры».

Я стояла и думала: «Боже, на какой страшный ад я и другие родители обрекли своих детей — им приходится каждый день находиться в состоянии колоссального психологического прессинга!»

В «Ералаше» Яна перевоплотилась в учительницу физики Instagram@the_yana_poplavskaya

Стараниями плохого учителя школа может превратиться в тюрьму, а ученики — в малолетних заключенных.

Я дождалась окончания урока, подошла к учителю и сказала, в каком потрясении пребываю от услышанного.

«Вам нужно идти работать на кирпичный завод, чтобы из форм выливать одинаковые кирпичи. Дети не кирпичи. Из них не сложить идеально ровную стену. Это личности, которые нужно развивать и искать к ним подход», — выпалила я. На что она прошипела: «Знаете что, у меня этих ваших личностей 22 человека. И если я к каждому буду искать подход, меня на всех не хватит. Понятно?»

Опасность в том, что эти люди свою «мировую» злобу выливают на детей.

Я знаю одно — приказами, шипением, устрашением ничему научить нельзя! Дети чувствуют, как к ним относятся. Именно из-за подобного отношения ребенок вдруг может сказать: «Я не хочу учиться/ Я не пойду в школу/ Я ненавижу все это».

Ребенок не пойдет туда, где ему плохо. Поэтому, чтобы научить ребенка чему-то, нужно создать условия, чтобы ему было хорошо.

Моему старшему сыну тоже однажды не повезло с учителем. Когда я пыталась что-нибудь сказать преподавателю Клима по русскому языку, она всегда говорила: «Заканчивайте мне читать лекции по воспитанию детей. У меня времени нет. Я хочу закончить свой рабочий день. К тому же мне еще нужно борщ сварить, эти идиотские тетради проверить, а завтра новую тему этим дебилам объяснить. За 25 лет мне уже все это осточертело!» На мое предположение обратиться к психиатру учительница ответила:

В фильме «Фантазии Веснухина» Яна сыграла школьницу Машу Лукову Instagram@the_yana_poplavskaya

«Знаю я вас, молодых мамочек. Любите своих детей дома. А мы тут не для того, чтобы их любить, а для того, чтобы учить!»

Да и к тому же далеко не все преподаватели действительно учат детей. Как мы видим по роликам в интернете, многие из них предпочитают задать задачку детям, а в это время играть в телефоне или выкладывать фотографии в социальные сети.

Я всегда говорила родителям, что не нужно уповать на школу. Не нужно думать, что школа — это пункт приема, куда детей можно сдать. Всегда рассчитывайте на себя!

Я училась в 30-й спецшколе. У нас была невероятная учительница по английскому языку — молодая, активная, интересная девушка, которая только-только вернулась из Англии и обожала свою работу. Каждый ее урок был для нас праздником: она играла на фортепьяно, мы пели, разучивали стихи, а за свои старания получали от нее «сладкие» оценки, с которыми всем классом пили чай (кстати, этот прием премирования учеников маленькими конфетками я взяла у нее на вооружение).

Многие учителя фыркали — мол, развлекает, а не учит детей. Но мы были счастливы!

Мы чувствовали себя веселыми, любимыми. Я не припоминаю ни одного момента, когда бы она попыталась детей насильно чему-то научить. Но, к сожалению, наше счастье длилось недолго — всего год. Когда в сентябре мы узнали, что она больше не работает в школе, то грозились даже бойкотировать уроки!

Но самым потрясающим учителем для меня был отец ( Владимир Владимирович Александров , отчим Яны — прим. ред.). Он со своими тремя высшими образованиями, своим терпением и добротой давал мне все то, что я не получала в школе — папа преподавал, когда у меня было время между съемками.

Помню, что мне никак не удавалось одолеть правильные и неправильные числа. Но после того как он придумал легенду, что правильные числа — это Красная армия, а неправильные — это враги, я стала решать задачи!

Никогда мои школьные учителя не думали, что троечница Поплавская будет учиться в Щукинском училище на повышенную стипендию, станет академиком российского телевидения, будет награждена медалями и орденами, и что самое интересное — станет преподавать.

Яна и директор Российской Государственной Детской Библиотеки Мария Александровна Веденяпина Сергей Климкин

Я сама никогда не предполагала, что стану учителем.

О том, что такое будущее меня ждет, я узнала от своего институтского педагога по сценической речи Натальи Ивановны Холиной. Она была очень суровым педагогом. Устав от ее бесконечных «Нет, Поплавская, мне не нравится», я спросила у нее напрямую, почему она ко мне придирается. На что она ответила: «Девочка моя, кому многое дано, с того очень много спрашивают. У тебя удивительные речевые возможности, поэтому я из тебя вытрясу всю душу!»

Я рычала, я фырчала, не желала ходить на занятия. Потом все же я поняла, как она улыбается за этой суровостью, как роняет похвалу, потом услышала комплименты. Она сказала: «Моя дорогая, попомни мое слово, ты будешь очень хорошим педагогом, у тебя потрясающие задатки!» Я засмеялась и не поверила ей.

Когда я стала преподавать, всегда вспоминала слова Юрия Васильевича Катина-Ярцева.

Он говорил, что глупые люди самоутверждаются на своих учениках, а умные и любящие радуются, когда у их воспитанников получается лучше, чем у них самих.

Летом этого года я и целая команда специалистов ездили в Якутию отсматривать для проекта Илзе Лиепы талантливых детей. Скажу честно, людям там живется тяжело. Но у них потрясающая жажда к учебе и ко всему новому. Вместо 4 часов в день мы работали по 8-9 часов, потому что они просили: «А расскажите еще это, а покажите еще это». Да я готова работать с двойной и тройной нагрузкой, когда вижу, насколько детям это интересно и нужно! Они постоянно пишут мне в соцсети, благодарят. Для меня как человека и педагога — это такое счастье, когда можешь не забрать, а отдать!

В какой-то момент, когда я поняла, что я не бегу на работу, что «хвост трубой» не стоит, я честно себе сказала, что в преподавании нужно сделать перерыв (в свое время я преподавала в МГУ , Школе телевидения «Останкино», МИТРО, в частных школах).

За те 4 года, что я отдыхала от преподавательской деятельности, я написала программу, придумала новые образовательные системы и сделала проект в детской государственной библиотеке.

Вместе с директором Российской Государственной Детской Библиотеки Марией Александровной Веденяпиной мы сделали бесплатную мастерскую чтения для детей и их родителей. Я учу риторике, учу правильно говорить и читать. Пока я была в Якутии, ребята присылали мне видеоматериалы, как они готовятся к чтению Пушкина на книжной ярмарке на Красной площади. Мы были счастливы!

Так же, как я когда-то неслась на лекции к Василию Семеновичу Лановому , сейчас я несусь в свою мастерскую чтения. Я очень люблю своих детей, и они очень любят меня. А если они любят меня, то они точно будут учиться.

Летом Яна ездила в Якутии отсматривать талантливых детей для проекта Илзе Лиепы Instagram@the_yana_poplavskaya

Профессия — это брак. Брак бывает по расчету, бывает от безвыходности, а бывает по любви. Так вот, профессия педагога — это брак по любви.

Разумеется, изумительные преподаватели, учителя от бога есть, но их мало. Посмотрите, сколько снято советских фильмов про учителей. У этих людей с профессией был брак по любви, поэтому и их воспитанники вырастали потрясающими людьми и становились гордостью своей страны!

Фото: Сергей Климкин

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