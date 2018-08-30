Ещё
Многодетную семью из Забайкалья наградят в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Многодетную семью из Забайкалья наградят в Москве 

75.RU 1 час назад
Бато Базаров и Амагалан Чимитдоржина прожили в браке 40 лет, в их семье хранят верность сразу нескольким традициям. Все знают историю своего рода и предков по материнской и отцовской линии до девятого колена. Родители и дети разговаривают на родном бурятском языке и играют на национальных музыкальных инструментах, — объяснили в пресс-службе. В ведомстве также уточнили, что супруги вырастили пятерых сыновей, ставших мастерами спорта. На Всероссийском конкурсе «Семья года» Базаровы обошли конкурентов из 70 семей в своей номинации.
75.RU: последние новости
Сборы в школу ударили по кошельку 50% россиян Детям не разрешили плавать в школу на лодке Забайкальцев предупредили о фальсификате на полках магазинов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк’oZа взбудоражила фанатов странной позой7
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Кем выросли наследники советских знаменитостей13
Ешьте на здоровье: о пользе халвы1
Что не так с девушками известных мужчин50
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:01
Беременные звезды, ступившие на красные дорожки
Красота Звёзды
11:15
Что стало со звездами боевиков 90-ых
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
14:56
Что случилось с женой Виктора Цоя
Звёзды
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение