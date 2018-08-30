Многодетную семью из Забайкалья наградят в Москве

Бато Базаров и Амагалан Чимитдоржина прожили в браке 40 лет, в их семье хранят верность сразу нескольким традициям. Все знают историю своего рода и предков по материнской и отцовской линии до девятого колена. Родители и дети разговаривают на родном бурятском языке и играют на национальных музыкальных инструментах, — объяснили в пресс-службе. В ведомстве также уточнили, что супруги вырастили пятерых сыновей, ставших мастерами спорта. На Всероссийском конкурсе «Семья года» Базаровы обошли конкурентов из 70 семей в своей номинации.