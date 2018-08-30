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Омичи страдают от вшей
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Омичи страдают от вшей 

Омск Здесь 54 минуты назад
Фото: Омск Здесь
С начала года в Омской области насчитали 616 случаев педикулёза, 347 — из них у детей. На протяжении последних десяти лет в России отмечают высокую заболеваемость педикулезом. В Омской области за последние пять лет тенденции к росту заболеваемости педикулезом не отмечается, но показатели остаются высокими. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за период с января по июль 2018 года было выявлено 616 случаев педикулёза.
— Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 31,43, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (37,24), и не превышает среднероссийский показатель (65,64), — отметили в ведомстве.
Среди детей до 17 лет зарегистрировано 347 случаев педикулеза, что составило более 50% от общего числа выявленных случаев. Причём заболеваемость фиксируется среди детей всех возрастов. Меньше всего вшами страдают дети в возрасте от 7 до 14 лет — 236 случаев.
Педикулёз или вшивость — специфическое паразитирование на человеке вшей. Заражение может происходить при тесном контакте с больным педикулёзом человеком: транспорте, местах массового скопления людей и бассейнах. Основной мерой профилактики педикулёза является соблюдение личной и общественной гигиены. Для предупреждения заражения вшами не используйте чужие расчёски, полотенца, шапки, наушники и резинки для волос. При обнаружении педикулёза необходимо приобрести в аптеке средство против него и обработать волосистую часть головы. После чего нужно вымыть голову и удалить погибших вшей и гнид. Рекомендуется обращаться к таким специалистам, как педиатр, терапевт, дерматолог.
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