«Ребенок должен сам завязывать шнурки». Психолог о воспитании личности

Психолог Леонид Лысенко на личном примере знает, что значит быть отцом. Он сам воспитывает трех детей и признается, что это огромная радость — наблюдать за тем, как они растут и начинают превосходить родителей. В интервью «АиФ-Черноземье» он рассказал, почему не стоит тщательно готовиться к рождению ребенка и как совмещать отцовство с работой.

«Исключите треть дохода»

Фаина Мания, «АиФ-Черноземье»: Сегодня не часто встретишь многодетную семью. Многие решаются лишь на одного ребенка. Как вы думаете, с чем это связано?

Леонид Лысенко: Давайте заглянем в историю. Если в традиционном обществе ребенок был помощником и мог с трех лет пропалывать огород, то сегодня дети начинают участвовать в хозяйственной деятельности в лучшем случае с двадцати лет. А если в семье трое детей? На плечи родителей ложится тройная нагрузка. Во-вторых, сегодня пары образуются позже, они предохраняются и не спешат заводить детей. В-третьих, к сожалению, сегодня семьи образуются не на всю жизнь. К тому моменту, когда ребенок поступает в первый класс, часть семей уже распадаются. А на новые отношения, и тем более рождение второго ребенка, решаются далеко не все.

Кто сегодня отвечает за семейность? Советская власть, например, следила за тем, что происходит в семьях. Если мужчина плохо относился к жене, ему могли устроить на работе выговор. Сегодня сложно представить, чтобы сотрудника «разбирали» в коллективе за измены. Да, есть масса мер поддержки государством одиноких матерей. Но это протезы, которые мы раздаем уже после того, как семья распалась. Чтобы счастливых семей было больше, нужно пропагандировать радость отцовства и материнства. Ведь это замечательно смотреть, как растут твои дети. Но вместо социальной рекламы, демонстрирующей как хорошо отдыхать всей семьей, нам показывают развод президента.

— Леонид, как парам подготовиться к рождению первенца?

— Я бы советовал не готовиться. От большой подготовки люди крадут у себя время радостного родительства. У меня есть клиенты, которые рожают первенца в 35-40. Да, они готовы морально, но физически у них уже нет столько сил, сколько нужно на воспитание ребенка. В этом возрасте люди быстрей утомляются и сложней переключаются с одного действия на другое. А сегодня пары хотят решить все материальные проблемы, а потом уже заводить детей. Они забывают о том, что материальные блага приобретаются с годами, а здоровье, наоборот, растрачивается. Конечно, не нужно вступать в отношения и сразу же заводить детей. Но когда у вас уже есть договоренность по быту, эмоциональная поддержка друг друга, вы пережили кризисы, у вас есть совместные интересы и цели, то можно заводить детей без подготовки. А в материальном плане можно подготовиться следующим образом — исключите из своего обращения треть дохода. Представьте, что эти деньги вы потратили на ребенка, и проанализируйте, как вы выживаете в стесненных условиях.

— Но по статистике многие пары разводятся именно в первый год после рождения ребенка. Почему так происходит?

— Так происходит, когда пары и до рождения ребенка держались кое-как. Молодые люди встречались, все время посвящали друг другу. И тут девушка забеременела, переключилась на внутренние ощущения. У парня стала расти нагрузка — материальная и моральная. Радостей не прибавляется, а напряжение растет. Начинаются взаимные обвинения. «Ты меня разлюбил, на руках не носишь, по ресторанам не водишь», — говорит девушка. А муж ей в ответ: «Какие нам рестораны, когда я один работаю для троих». Чтобы такого не происходило, нужно проверять свои отношения, задавать друг другу неприятные вопросы. Если кто-то из нас заболеет, что будет делать второй? Если в семье один перестанет зарабатывать, как будем делить деньги? Если пройдет любовь, мы расстанемся или будем жить без чувств? Как мы поступим, если между нами произойдет измена?

«Нужно признавать ошибки и говорить о них детям»

— Чаще всего в семьях воспитанием ребенка занимается мать, пока отец зарабатывает деньги. Когда мужчине успевать радоваться отцовству?

— То, что от мужчины ждут, в первую очередь, материального обеспечения семьи — нормальная история для разных культур. Так исторически сложилось, что мужчины зарабатывают больше женщин. «Домохозяин» ассоциируется с неудачником. Поэтому мужчина — это добытчик и в свободное время воспитатель. Но, конечно, радость материнства невозможна без отцовства. До двух-трех лет ребенку вполне достаточно одного родителя. Но когда ребенок начинает самостоятельно взаимодействовать с миром, то начинает всплывать роль отца. Папа выводит ребенка в свет, учит выдерживать конкуренцию, показывает на собственном примере, как нужно относиться к женщине.

— Как стать идеальными родителями? Есть ли какие-то общие правила?

— Могу по себе сказать, что я примерный отец, но не образцовый. В чем разница? Меня ставят в пример из-за того, что у меня есть «папин день». Я провожу с детьми целый день независимо от своей нагрузки. Но делаю я это неидеально, и меня это совершенно не смущает. Когда вы идеальные родители, ребенку некуда девать свои ошибки, которых у него по жизни будет немало. Он будет переживать свои страдания внутри. Вам признаваться не будет, потому что у него есть ошибки, а у вас их нет. Так вырастают гениальные, но ужасно несчастные люди. Поэтому нужно признавать свои ошибки и говорить об этом детям. Иногда я могу накричать на сына, но через какое-то время говорю ему: «Прости, я не сдержался. Да, ты виноват, но мне не надо было на тебя громко кричать».

— С какого возраста начинается воспитание детей?

— Есть определенные периоды развития ребенка. В первые годы жизни ребенок учится обращаться с собственным телом и доносить внутренние потребности до окружающих. Задача родителей быть чувствительными и создавать среду для ребенка. С года до трех лет ребенок начинает сам манипулировать этим миром — учится брать предметы и использовать их. Его нужно научить, что совком можно копаться в песке, но нельзя им бить по телевизору. До кризиса трех лет ребенок еще не отделяет себя от матери. А вот к трем годам появляется личность. В этом возрасте ребенок может психологически появиться, но может и не появиться. Что требуется от родителей? Нужно давать ребенку возможность завязывать шнурки, а не говорить: «Я спешу, давай завяжу сама». Ребенок должен сам учиться есть, делать домашнее задание. Если все будут делать за него, личность не появится. Он будет продолжением мамы. И это слияние может длиться всю жизнь.

Как раз в этом возрасте становится более актуальной роль отца. Ребенок учится договариваться с папой. Мама мультики не включила — договорюсь с папой. Если ребенок проходит через это, то ему по жизни дальше легче идти. Иначе он может не научиться взаимодействовать с неблагоприятной средой. Чем это чревато? Как только ребенок попадает в неблагоприятные условия — например, из школы в институт, где он никому не нужен, — он откатывается в детство со словами: «Буду жить с мамой и папой. В социуме ужасно, я там существовать не могу». Поэтому важно понимать, чего не хватает ребенку и создавать для него благоприятную среду. Когда-то познакомить со сверстниками, а в какой-то момент остаться дома и отправить сына или дочку заводить новые знакомства самому.

О капризах и выборе

— Как реагировать на капризы ребенка? Можно ли разрешать закатывать истерики по любому поводу?

— Если ребенок устраивает истерики регулярно и при этом у нет нервного или психического заболевания, виноваты родители. Они не справляются со своей функцией. Ребенок может плакать постоянно, когда он совсем маленький. Но когда ему 4-5 лет, это уже не нормально и стоит обратиться к специалисту.

— Можно ли давать ребенку право выбора?

— Нужно давать право выбора, но ограничивать его. Большая ошибка родителей — это перекладывание ответственности на ребенка. Нужно оценивать желания детей и давать им подготовленный выбор. Ведь если ребенка не ограничивать, он может прыгнуть с крыши или попробовать наркотики.

— Если все же ребенок пошел по наклонной, например, стал наркоманом, в этом виноваты родители?

— Да, все идет из семейной системы. У человека не должно быть выбора стать наркоманом.