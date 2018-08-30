Родители смогут онлайн сделать допуск в детсады в Москве для родственников и нянь

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Родители смогут онлайн оформить доверенность на лиц, которые могут забирать их детей из дошкольной группы в Москве. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, родителям больше не нужно писать заявление лично в детском саду.

"Специально к началу этого учебного года мы сделали сервис «Доверенные лица» удобнее. Мамам и папам больше не нужно лично посещать образовательную организацию и писать каждый раз новое заявление, например, на бабушку, дедушку или няню, чтобы им оформили доступ в здание. Теперь подать такое заявление можно онлайн, не выходя из дома", — говорится в сообщении.