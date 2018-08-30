Ещё
Родители смогут онлайн сделать допуск в детсады в Москве для родственников и нянь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родители смогут онлайн сделать допуск в детсады в Москве для родственников и нянь 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Родители смогут онлайн оформить доверенность на лиц, которые могут забирать их детей из дошкольной группы в Москве. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, родителям больше не нужно писать заявление лично в детском саду.
"Специально к началу этого учебного года мы сделали сервис «Доверенные лица» удобнее. Мамам и папам больше не нужно лично посещать образовательную организацию и писать каждый раз новое заявление, например, на бабушку, дедушку или няню, чтобы им оформили доступ в здание. Теперь подать такое заявление можно онлайн, не выходя из дома", — говорится в сообщении.
Отмечается, что доступ оформляется на сайте mos.ru один раз, и продлевать его ежегодно не требуется.
ТАСС: последние новости
ВЦИОМ: сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у 50% родителей В Минздраве рассказали о здоровье детей школьного возраста в РФ Школьникам Оренбурга раздали дневники с напутствием от арестованного за коррупцию мэра
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк’oZа взбудоражила фанатов странной позой7
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Кем выросли наследники советских знаменитостей13
Ешьте на здоровье: о пользе халвы1
Что не так с девушками известных мужчин50
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:01
Беременные звезды, ступившие на красные дорожки
Красота Звёзды
11:15
Что стало со звездами боевиков 90-ых
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
14:56
Что случилось с женой Виктора Цоя
Звёзды
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение