В Пскове стартует проект «Книжный клуб»

1 сентября в Пскове откроется Всероссийский коммуникационный проект «Книжный клуб». Это произойдёт в ТРК «Акваполис» в 12:00, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что мероприятие поможет детям и родителям сблизиться, лучше понять друг друга, мамам и папам — узнать о преимуществах диалоговых форм воспитания. Родителям и детям будет предложен формат, в котором они смогут провести время с интересом и пользой друг для друга — совместное чтение и досуг в Книжном клубе. Семьям расскажут о книгах, чтение которых рождает добрые чувства и помогает понять друг друга, проведут увлекательные викторины, розыгрыши. На празднике родители и дети смогут поучаствовать в конкурсах, по результатам которых получат книги от организаторов акции — Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Партнерами акции выступили издательства «Самокат» и «Альпина Дети». Псков станет третьим городом, в котором пройдет акция «Книжный клуб» после Калуги и Белгорода.