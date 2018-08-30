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В Пскове стартует проект «Книжный клуб»
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В Пскове стартует проект «Книжный клуб» 

Псковская губерния + ещё 1 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
1 сентября в Пскове откроется Всероссийский коммуникационный проект «Книжный клуб». Это произойдёт в ТРК «Акваполис» в 12:00, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что мероприятие поможет детям и родителям сблизиться, лучше понять друг друга, мамам и папам — узнать о преимуществах диалоговых форм воспитания. Родителям и детям будет предложен формат, в котором они смогут провести время с интересом и пользой друг для друга — совместное чтение и досуг в Книжном клубе. Семьям расскажут о книгах, чтение которых рождает добрые чувства и помогает понять друг друга, проведут увлекательные викторины, розыгрыши. На празднике родители и дети смогут поучаствовать в конкурсах, по результатам которых получат книги от организаторов акции — Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Партнерами акции выступили издательства «Самокат» и «Альпина Дети». Псков станет третьим городом, в котором пройдет акция «Книжный клуб» после Калуги и Белгорода.
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