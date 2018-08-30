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В Нововоронеже 1,5-месячный младенец погиб из-за горячей смеси
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В Нововоронеже 1,5-месячный младенец погиб из-за горячей смеси 

Вести Воронеж + ещё 1 36 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Трагедия случилась в благополучной семье. В Нововоронеже из-за рокового стечения обстоятельств 27 августа погиб 1,5-месячный малыш. Об ужасном случае сообщили местные жители. Младенец умер из-за разбавленной кипятком смеси, которую мама поставила остужаться. Увидев это, малыша решила покормить 1,5-годовалая сестрёнка. Случилось это, когда мама на пару минут вышла. Скорее всего, девочка успела прибежать из другой комнаты, схватить бутылку и начать кормить малыша. Нововоронежцы отзываются о семье только положительно и соболезнуют её горю. По факту смерти младенца следователи СКР проводят процессуальную проверку. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, рассказали в СУ СКР по региону.
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