Автор «Секретов высыпающейся мамы» советует, как уложить ребёнка спать

Книги Трейси Хогг «Секреты высыпающейся мамы» и «Чего хочет ваш малыш» обрели огромную популярность во всём мире. Читать их рекомендуется уже на этапе беременности, чтобы заранее понимать, как выстраивать отношения с малышом.

Кто она такая?

Трейси Хогг — медсестра с 25-летним стажем. Она работала с совершенно разными маленькими детьми и их родителями. Нередко её называют «заклинательницей» младенцев. Каждой семье Трейси предлагает свой определенный подход в решении проблем. Она считает, что ребёнок уже с самого рожденья — личность, и маме надо внимательно наблюдать, прислушиваться, а главное — уважать его желания.

Режим дня Распорядок дня должен выстраиваться в зависимости от индивидуального темперамента младенца. Известно, что для каждого ребёнка очень важны ритуалы в течение суток. Например, колыбельная мамы или выключение света должны приниматься малышом как сигнал ко сну.

По мнению Трейси, режим дня должен иметь строгое чередование: питание, активность, сон, свобода. Питание и сон совмещать нельзя, менять очередность действий — тоже. Тогда примерно через две недели могут появиться первые результаты — у малыша будет спокойный сон, а у мамы — время для себя.

Зашёптывание

Трейси рекомендует пеленать малышей до четырёх месяцев, тогда они будут чувствовать себя более защищёнными.

Зашёптывание может применяться после четырёх месяцев, ребёнок при этом должен быть абсолютно здоров. Итак, малыша надо положить к себе на плечо и начать громко и однообразно шипеть ему в ухо. В это время необходимо похлопывать его по спинке в такт сердцебиению. Когда малыш начнёт засыпать, его надо переложить в кроватку и продолжать шипеть и похлопывать рукой по кровати, пока он не уснёт окончательно. Самое главное, чтобы малыш не засыпал на руках, тогда через короткое время он станет спать самостоятельно в своей кроватке.

Таймер

Метод предназначен для детей от девяти месяцев. Многие мамы мечтают отучить ребёнка от кормлений перед сном. Как это сделать? Сначала малыша кормят, как обычно, мама заводит будильник на 10 минут, показывает его ребёнку и говорит: «Как только он зазвенит, молоко закончится». И делает так, как сказала. Малыш сначала будет плакать минут 40 и требовать еду, но мама должна быть непреклонна. Пусть уговаривает лечь спать, читает книжки и поет песенки. Как только ребёнок успокоится, надо положить его в кровать. Через какое-то время таймер переключается на меньшее количество минут. Таким образом малыш постепенно совсем откажется есть перед дневным сном, а потом и перед ночным.

Взял на руки, положил в кроватку

Если все ваши предыдущие попытки потерпели фиаско, остается жёсткий подход. При этом сохраняются все ритуалы отхода ко сну — купание, колыбельная или сказка. Вы объясняете ребёнку, что пора спать и кладёте его в кроватку. Если он сильно заплакал, берёте на руки, применяете зашёптывание и снова кладете в кровать, оставляя руку на его спине. Когда он успокоится, надо её убрать. Методом можно пользоваться с четырёх месяцев, но для каждого ребенка время привыкания к засыпанию без посторонней помощи может сильно разнится.

Многие мамы считают методы Трейси Хогг достаточно стрессовыми. Им удобно спать в одной кровати с малышом и всю ночь прикладывать его к груди.

Учёные до сих пор не пришли к единому мнению по поводу того, какой сон лучше — раздельный или совместный, и так важен ли неизменный режим дня. Поэтому каждый родитель должен опираться на свои желания и приоритеты. Главное, не забывайте уважать своего ребёнка, наблюдать за ним и делать выводы.