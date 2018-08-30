Идеальный папа: Энрике Иглесиас развлекает близнецов

В декабре прошлого года в семье Энрике Иглесиаса произошло радостное событие: его возлюбленная Анна Курникова родила ему близнецов: сына Николаса и дочь Люси. Малыши появились на свет в одной из клиник Майами.

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«Не подрались с мужем?!: Курникова показала, как болела за Россию с близнецами37-летняя российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова поддержала Испанию после исторического поражения от сборной РоссииОтметим, что Анна и Энрике до самых родов скрывали беременность Курниковой и не хотели привлекать внимание к скорому прибавлению в семействе. Почти все девять месяцев Анна не появлялась на публике и выкладывала такие снимки в микроблог, чтобы никто не заметил изменения в фигуре. Зато сейчас Анна и Энрике не скрывают своего счастья и периодически выкладывают снимки и видео со своими малышами.

Накануне Энрике поделился забавным видео, на котором его дети сидят в коляске, а сам счастливый отец развлекает малышей и заставляет их смеяться.

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Поклонники высоко оценили запись и назвали Энрике идеальным отцом, который почти все свое время посвящает детям и делает их счастливыми. «Какие очаровательные малыши», «Прекрасная парочка», «Энрике, видно, что вы любящий отец», — писали в комментариях пользователи.