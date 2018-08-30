«Достаточно одного селфи и вши переползут»: в Волгоградской области растет число вшивых людей

Роспотребнадзор советует: делать селфи лучше в одиночку

684 жителя Волгограда и Волгоградской области завшивели и заболели педикулезом с начала года. Большинство из них — дети. Специалисты Роспотребнадзора посчитали — в прошлом году вшивых волгоградцев было меньше.

— 25 человек из каждых 100 тысяч жителей Волгоградской области ходит со вшами, — пояснили в Роспотребнадзоре. — Девять из десяти вшивых волгоградцев — дети. Педикулез очень быстро распространяется, особенно у детей из-за близкого контакта и обмена личными вещами. Вши могут переползать к новому хозяину с расчесок, щеток, шляп, заколок, подушек и полотенец. В результате за первые семь месяцев этого года педикулёз нашли у 619 детей, проживающих в Волгоградской области и лишь у 65 взрослых.

Распространение педикулёза у детей специалисты частично связывают с поездкой в детские оздоровительные лагеря.

— Чаще всего дети возвращаются вместе с вшами во время летних каникул после того, как отдохнули в лагерях, — рассказывает V1.ru дерматолог Елена Файбисович. — Возможно, перед отъездом на отдых их невнимательно проверяли. Педикулез у детей достаточно распространен из-за близкого контакта. Сqреди подростков сегодня модно делать совместные селфи. Достаточно сделать одно такое фото на память и вши от соседа успеют перебраться к вам. Заразиться педикулезом очень легко в общественном транспорте, случайно прислонившись к рядом стоящему вшивому пассажиру. Перед походом в парикмахерскую не будет лишним спросить у мастера о дезинфекции инструментов после предыдущего клиента. Иммунитет человека от вшей никак не защищает. Поэтому не получиться выпить таблеточку и верить, что вшей не будет.

Вопрос откуда в природе взялись вши перед тем как попасть на человека равносилен вопросу о первоначальности яйца или курицы. Упоминания о вшах встречаются еще у Аристотеля — в четвертом веке до нашей эры. Головная вошь — самый распространённый вид среди этих насекомых.

— Кроме головных в природе существуют платяная и лобковая вошь, которая также очень любит паразитировать на человеке, — поясняют специалисты Роспотребнадзора. — Вшивость обычно сопровождается сильным зудом. Паразиты селятся на коже головы и шеи и питаются кровью хозяина. Самки откладывают яйца и прикрепляют их к волосам. Но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, яйца вшей очень плотно прилипают. Через 8–10 дней из яиц вылупляются насекомые, которые достигают зрелости и сами начинают откладывать яйца примерно через пару недель.

Чтобы не допустить педикулёза медики рекомендуют соблюдать меры профилактики.

— Следует менять нательное и постельное бельё еженедельно или по мере их загрязнения. Бельё после стирки рекомендуется прогладить горячим утюгом. Необходимо регулярно поддерживать чистоту в доме. Нужно отказаться от использования чужой одежды и расчёсок, следить за состоянием и чистотой головы и тела. И поменьше делать селфи.

Человеческая вошь (лат. Pediculus humanus) — это маленькие насекомые-паразиты, живущие на коже. Эти насекомые очень раздражают, а некоторые являются переносчиком тяжелых заболеваний (сыпной тиф). Вши не передаются от человека к животным и наоборот.