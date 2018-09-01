Все сам: Дэвид Бекхэм помогает бриться 16-летнему сыну Ромео

В день рождения сына Дэвид Бекхэм опубликовал забавное фото.

Дэвид Бекхэм, похоже, решил, что никто не позаботится о его детях лучше, чем он. Сначала он подстриг дочь Харпер, а теперь же футболист помог побриться сыну Ромео. В его 16-й день рождения спортсмен разметил забавный черно-белый снимок, а в подписи поздравил мальчика с праздником.

Всего за несколько часов фото набрало больше миллиона лайков от подписчиков Дэвида. В комментариях люди со всеми мира поздравляют Ромео с его 16-летием. К слову, в отличие от отца, мальчик не выбрал своим хобби футбол. Ромео ближе теннис, в нем он уже делает успехи.

Напомним, у Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей: Ромео, Харпер, Бруклин и Круз.

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Фото:Instagram